Prince spuwt postuum zijn gal over Amerika

Waarom Prince ‘Welcome 2 America’ in 2010 niet wilde uitbrengen is niet duidelijk. Het album doorstaat nochtans met glans de vergelijking met andere releases uit de twee laatste decennia van zijn leven. Vandaag is het te koop.

De aankondiging dat er door de beheerders van de nalatenschap van Prince en Legacy Recordings, de catalogusafdeling van Sony Music, een onuitgegeven album van de Amerikaanse zanger en gitarist zou verschijnen kon je bezwaarlijk een verrassing noemen. Fans kijken al jaren uit naar materiaal uit zijn legendarische vault.

Na zijn onverwachte dood in 2016 - door een per ongeluk ingenomen overdosis Fentanyl - waren er alleen nog maar heruitgaven van albums en demo’s die hij had geschreven voor andere artiesten.

De essentie Het album ‘Welcome 2 America’ werd in 2010 opgenomen, maar nooit uitgebracht.

Het is de eerste 'nieuwe’ Prince-plaat die verschijnt sinds de dood van het popicoon in 2016.

De opnames bleven al die tijd bewaard in zijn legendarische vault, die nog duizenden andere onuitgegeven songs zou bevatten.

Het gevarieerde album telt een dozijn tracks, put vooral inspiratie uit seventies soul en funk.

Het is het meest kritische en sociaal bewogen album van de zanger sinds ‘Sign o’ the Times’.

Dat de eerste postuum uitgegeven nieuwe Prince-plaat uit deze eeuw zou stammen deed wenkbrauwen fronsen. Want zeker rond 2010, het jaar waarin hij 'Welcome 2 America' opnam, was de creatieve output van de zanger niet denderend. Zijn afkeer van de muziekindustrie bracht hem ertoe zijn cd's te laten verdelen via dagbladen.

Tournee 'Welcome 2 America'.

In 2010 zat ‘20Ten’ in Engeland gratis bij The Daily Mirror en in Vlaanderen bij Het Nieuwsblad. Die release werd beschouwd als een van Prince’ zwakste ooit. Maar de tijden waren veranderd. De focus kwam te liggen op liveshows, waar wel nog geld mee te verdienen viel, zeker na de 21 opeenvolgende uitverkochte Prince-optredens in de Londense O2 Arena in de zomer van 2008.

Desondanks is ‘Welcome 2 America’ (ironische titel) een onverwachte meevaller. Het album bevat een dozijn oerdegelijk afgewerkte en funky songs. Prince bewijst dat dartele en sexy composities onversneden maatschappijkritiek niet in de weg staan.

Het doet deugd om de man - in 2010 een jonge vijftiger - verkwikkende deuntjes als ‘Hot Summer’ en ‘Yes’ te horen zingen, het eerste met veel gitaren, het tweede met funky synthesizers. De soulvolle ballade ‘When She Comes’ weerspiegelt dan weer zijn dirty mind.

Vrijheid, geen monopolies

Het zijn echter de sociaal bewogen tracks die de meeste aandacht opeisen. Dat is waarom de platenfirma het album slim in de markt heeft gezet als een soort van ‘Sign o’ the Times’-bis. Op die mijlpaal uit 1987 zong Prince over aids en andere maatschappelijke hete hangijzers. Bijna niemand anders deed dat toen.

Als je de nu elf jaar oude teksten van ‘Welcome 2 America’ erbij neemt, blijken de problemen die hij toen aankaartte alleen maar groter geworden. ‘The truth is a new minority,’ klonk het zes jaar voor Trump president werd in zijn dissectie van het moderne Amerika. Daarin worden ook de bigbrothermaatschappij, de monopolies van de grote technologiebedrijven en de celebritycultuur op de korrel genomen.

In ‘Running Game (Son of a Slave Master)’ belicht de zanger de scheve arbeidsrelatie tussen zwarte artiesten en de witte, hebzuchtige mannen die de muziekindustrie domineren en hem zijn hele carrière op stang joegen.

'De noodzaak om het over sociale rechtvaardigheid te hebben typeerde hem als mens en als artiest', zei Morris Hayes, Prince’ voormalige toetsenist, musical director en de coproducer van de plaat, deze week in interviews. 'Hij vond ook dat sommige nieuwe technologieën eerder handboeien waren voor de mensen die ze gebruikten dan dat ze hen de vrijheid schonken. Vrijheid kon in zijn ogen alleen maar als er geen monopolies waren.'

De plaat is ontstaan uit jams met zijn nieuwe ritmesectie en zou later mee ingespeeld worden door kernleden van zijn tourband. Na de opnames vertrok Prince op de ‘Welcome 2 America'-tournee, die twee jaar zou duren en waarvan een concertregistratie nu bij de luxe-uitgave van de nieuwe release zit. Daarop speelde Prince vooral hits, covers en ander oud materiaal, zodat de nummers uit ‘Welcome 2 America’ zelfs bij de meeste doorwinterde fans onbekend bleven.

Beter dan ‘Purple Rain’

Het lijkt erop dat de recente deining in de Amerikaanse samenleving een rol heeft gespeeld bij de keuze om de plaat nu uit te brengen. De sociale strijd, waar Prince op hamerde, werd na zijn dood weer actueel, zeker toen de dood van George Floyd door politiegeweld in zijn geboortestad Minneapolis heftige protesten uitlokte.

Waarom zat het album al die jaren in de vault? Vond Prince het slecht? De Amerikaanse openbare radio NPR vroeg het aan Hayes, die het niet eens was met de premisse dat Prince het nooit wilde uitbrengen.

'Tijdens een gezamenlijk autorit door Los Angeles zette hij ooit de opnames op. ‘Deze nummers zijn beter dan ‘Purple Rain’!’, riep hij uit. Maar toen ik hem voorstelde om ze uit te brengen, klonk het: ‘Nee, ze zijn voor mijn kinderen.’ Prince heeft geen kinderen, maar ik ben er rotsvast van overtuigd dat hij in zijn vault een muzikale erfenis aan het opbouwen was voor de kinderen die hij dacht ooit te zullen hebben. Als hij niet wilde dat zijn muziek gehoord werd, had hij nooit een kluis gebouwd om ze te beschermen. Zelfs op zijn slechtst was hij nog altijd veel beter dan de meeste andere artiesten.'