Prodigy-zanger Keith Flint overleden

De Britse zanger en danser Keith Flint van The Prodigy is overleden. Hij werd 49.

Volgens verschillende Britse media werd Keith Flint maandagochtend dood aangetroffen in zijn huis in Dunmow, Essex. De politie gaat niet uit van een verdacht overlijden.

Oorspronkelijk een danser van de Britse dancegroep, nam Flint de zang voor zijn rekening van de bekendste singles van The Prodigy, 'Firestarter' en 'Breathe' uit hun magnum opus 'The Fat of The Land' uit 1998. Later werd hij eigenaar en manager van een racingteam.