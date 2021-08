Ramkot, drietrapsraket met rockkoorts

Het was een raar jaar voor Ramkot. De Gentse gitaarband won De Nieuwe Lichting, maar door corona konden ze daar niet optimaal van profiteren.

Dat Pukkelpop afgelopen weekend niet doorging, was een streep door de rekening van de broers Tim en Tom Leyman en Hannes Cuyvers van Ramkot. Het zou niet alleen de grootste festivalshow geweest zijn in het jaar van de doorbraak van het groovy Gentse rocktrio, maar ook de ideale gelegenheid om de nieuwe single ‘Fever’ te droppen.

'We hebben gezien de omstandigheden een goede zomer gehad, gespeeld op alles wat kon en mocht, maar als een van de hoogtepunten wegvalt, blijft dat zuur', zegt zanger en bassist Cuyvers.

Ook omdat die kinderdroom nog even on hold moest, was het dubbel en dik genieten op Zeverrock. Daar speelde de band midden augustus zijn eerste concert voor een staand publiek zonder mondmaskers en afstandsregels. 'Bedankt voor de mooiste dag van ons leven', kon je achteraf lezen op hun Facebookpagina.

'Het was echt gestoord: 3.000 man, even uitgelaten als wij', vat Cuyvers de sfeer samen. 'Precies wat onze show nodig heeft: een publiek dat tegen mekaar plakt en niet bang is van een duwtje. Onze muziek draait om energie. Het moet knallen en met impact binnenkomen.'

Queens of the Stone Age

De broers Leyman maken al hun hele leven samen muziek. Tim Leyman en Cuyvers waren klasgenoten in het middelbaar, nu studeren ze beiden muziekproductie aan het conservatorium in Gent. Eind 2017 begonnen ze met zijn drieën te musiceren.

De naam Ramkot, naar een dorp in Nepal waar drummer Tom ooit vrijwilligerswerk deed, werd gekozen op maat van de muziek. Die is voer voor fans van Queens of the Stone Age, The Raconteurs en Millionaire. Een titelloze debuut-ep verscheen eind 2019. De voorlopige apotheose was winst in de Studio Brussel-wedstrijd De Nieuwe Lichting in januari jongstleden, waarna de groep de studio introk voor de opnames van een nieuwe ep. Door de toevoeging van synthesizers aan het groepsgeluid zal die meer dansbaar klinken.

'In een jaar waarin de cultuursector op sterven na dood was, bleek De Nieuwe Lichting uiteindelijk ideaal om ons aan op te trekken, ook al konden we onze winst niet direct verzilveren in liveshows', zegt Tim Leyman. 'Met de ep slaagden we erin onze focus te verleggen. We wilden vooral klaar zijn voor wat nog moest komen.'