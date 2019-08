Razernij uit de Vurige Stede

Het muziekfestival Woodstock was vijftig jaar geleden het hoogtepunt van de tegencultuur. Welke toegewijde, gewetensvolle of tegendraadse bands of artiesten mag u deze zomer niet missen op onze festivals?

Langer dan twee minuten duurt een doorsneenummer van Cocaine Piss zelden. In het begin geraakte het viertal uit Luik zelfs met moeite voorbij de anderhalve minuut. Hun concerten waren na 20 minuten al voorbij. In die tijdspanne joeg de band onder leiding van frontvrouw Aurélie Poppins er meer dan 20 furieuze punksongs door. Snel, luid en intens.

Het Luikse viertal Cocaine Piss maakt ziedende punk. Zijn optredens zijn kort maar intens. Het nam twee van zijn drie albums op met de legendarische Amerikaanse producer Steve Albini. Dit najaar trachten de vier voet aan wal te zetten in het Verenigd Koninkrijk, de bakermat van de punk muziek.

Topproducer Steve Albini (Nirvana, PJ Harvey, Pixies) raakte in de ban van het punkbandje uit de Vurige Stede en zat achter de knoppen bij twee van hun drie albums. Hij was naar verluidt niet alleen fan van hun muziek, maar ook van hun groepsnaam. Wij ook. Hij zit hun trashy punk als gegoten.

Tegencultuur

Wat roept het woord ‘punk’ op bij de Luikse zangeres? ‘Punk is meer een ingesteldheid dan een muziekstijl’, antwoordt de 34-jarige Poppins, die een doctoraat in de psychologie heeft en naast brulboei op het podium ook manager van de groep is. ‘We zijn begonnen als organisatoren van concerten in kleine zaaltjes. Op een bepaald moment vonden we geen voorprogramma voor een concert. Toen zijn we zelf maar op het podium gaan staan. We hadden zeven nummers, en na zeven minuten was het concert gedaan. (lacht) Ik had nooit gedacht dat het zo’n vaart zou lopen, dat we vijf jaar later op grote festivals tussen rappers en dj’s zouden spelen met muziek die mensen blijkbaar als punk zien.’

Voor de meeste millennials maakt het niet uit of een artiest mainstream of underground is, en punk, pop, elektronische muziek of hiphop maakt. Aurélie Poppins Frontvrouw Cocaine Piss

Terwijl de hippies zich in de jaren 60 tegen de gevestigde orde keerden, vormden punkers in de jaren 70 de voorhoede van de tegencultuur. Nostalgici roepen weleens dat de tegencultuur vandaag dood en begraven is. Het internet en de globalisering gingen ermee aan de haal. Poppins haalt haar schouders op. Ze vindt de opsplitsing tussen mainstream en tegencultuur voorbijgestreefd. Het publiek denkt er hetzelfde over, zegt ze.

‘Voor de meeste millennials maakt het niet uit of een artiest mainstream of underground is, en punk, pop, elektronische muziek of hiphop maakt. Alles is mogelijk. Voor ons ook. Het is niet omdat wij extreme gitaarmuziek maken dat we ons opsluiten in het undergroundwereldje. Ik ben dolblij dat we met Cocaine Piss op plekken komen waar ook rappers en dj’s welkom zijn. Ik zou me snel gaan vervelen tussen al die witte rockers.’

Engagement

En wat met het sociaal engagement in de hedendaagse muziekcultuur? ‘Dat is er, en het zit overal. Cocaine Piss is een politieke groep: we zijn feministisch, strijden voor gelijkheid en zijn tegen discriminatie. Vandaag zijn zulke humanistische waarden net zo goed het terrein van commerciële artiesten. Iemand als Angèle is veel rijker dan wij. (lacht) Maar ook zij steekt haar nek uit voor vrouwen- en homorechten. On se retrouve sur certaines choses. Popacts worden politieker en undergroundacts vinden sneller hun weg naar het grote publiek. Dat is de popmuziek anno 2019. Wie kan daar nu tegen zijn?’