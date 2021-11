Recensie | Daar is het gouden duo weer

Veertien jaar na hun eerste samenwerking hebben Led Zeppelin-zanger Robert Plant en de Amerikaanse zangeres Alison Krauss een nieuw album vol bluesfolkduetten gemaakt.

Belle en het beest werden ze genoemd toen ze in 2007 een duetalbum uitbrachten. De frêle Amerikaanse bluegrasszangeres en Grammy- kampioene Alison Krauss was op dat moment nog niet heel bekend in Europa. De Brit Robert Plant kreeg ondanks een degelijke solocarrière zijn pioniersjaren in de hardrock met Led Zeppelin moeilijk van zich afgeschud.

Plant werd in 2004 naar Krauss geleid door een nummer op zijn autoradio. Later dat jaar zongen de twee voor het eerst samen, op een herdenkingsavond voor de Amerikaanse bluesman Lead Belly. Hun stemmen pasten wonderwel bij elkaar. Daar moest meer van komen, vond Plant. Drie jaar later lag ‘Raising Sand’ er, een collectie broeierige folk- en bluegrassparels en zowat het beste dat het muziekjaar 2007 zou opleveren. Plant en Krauss zongen opvallend ingetogen, waardoor je ze slechts met moeite herkende. Toch klonk het alsof ze al jaren samenzongen.

Misschien moeten de schone en het beest voortaan wat meer naar elkaar kijken als songwriters.

Het duetalbum won vijf Grammy’s, waaronder de hoofdprijs album van het jaar. Ze hadden gemakkelijk in de verleiding kunnen komen om snel een paar andere platen uit het standaardboek van de Amerikaanse folk te maken, maar ze gingen opnieuw elk hun weg. Plant maakte twee albums, met Band of Joy en The Sensational Space Shifters. Ook Krauss, die intussen 27 Grammy’s op 42 nominaties verzilverde, leende na ‘Raising Sand’ haar stem aan twee albums. Gezien hun indrukwekkende output tot aan hun samenwerking was dat best weinig voor een tijdspanne van 14 jaar. Waren ze al die tijd stiekem op elkaar aan het wachten?

Krauss, vandaag vijftig, zou hebben aangedrongen om de draad op te pikken. Dat resulteerde in ‘Raise the Roof’. Net als vorige keer zat T Bone Burnett, die ooit in de begeleidingsband van Bob Dylan zat, achter de knoppen. Opnieuw is de producer erin geslaagd iets anders te maken van de veelal onbekende country-, blues- en folksongs op het album zonder de traditie te verloochenen.

Geluksgevoel

‘Raise the Roof’, opgenomen in Nashville in de weken voor het coronavirus de wereld een eerste keer op slot deed, opent verrassend met een song van de hedendaagse americanaband Calexico. Vanaf de eerste seconde dat in ‘Quattro (World Drifts In)’ hun stemmen samenklitten, weet je weer waarom Plant en Krauss destijds zo’n gouden combinatie vormden. Eenzelfde geluksgevoel overvalt je bij hun loepzuivere samenzang in ‘Can’t let go’ van Lucinda Williams, dat uit dezelfde periode komt.

The One Show

Op de oudere en meer obscure folk- en bluessongs spookt het heerlijk. Een favoriet is ‘It Don’t Bother Me’ van Bert Jansch, een Schotse folkmuzikant die tien jaar geleden aan longkanker overleed. Een ander hoogtepunt is ‘You Led Me to the Wrong’ van de bluegrasszanger Ola Belle Reed. Het is een van de weinige momenten in bijna een uur waarop Krauss van Plants zijde wijkt. ‘Love of a woman is bitter but sweet, even though she turns him down’, zingt de 73-jarige rocker.

De lat lag hoog, maar ‘Raise the Roof’ moet niet onderdoen voor ‘Raising Sand’, dat destijds niet alleen met muziekprijzen en recensiesterren werd overladen maar ook nog eens 1,5 miljoen keer werd verkocht. Het album bevat overigens één zelf geschreven nummer. ‘High And Lonesome’ is een bluessong waarin Plant de leiding neemt en Krauss maar een paar keer kort aanklampt. Het is net genoeg om de vonken uit het vuur te laten spatten.

Misschien moeten de schone en het beest voortaan wat minder naar anderen kijken als songwriters, en meer naar elkaar. Hier zitten nog meer bedwelmende duetten in.