Recensie | Een niet-aflatende belofte van grootsheid

The War On Drugs, met links zanger en songschrijver Adam Granduciel.

De metamorfose die The War On Drugs doormaakte, van crappy indieband tot wereldact, is even curieus als hartverwarmend. Op ‘I Don’t Live Here Anymore’ zit het meesterschap in de details.

The War On Drugs is het soort groep dat oudere muziekfans de illusie geeft dat ze weer mee zijn met de hedendaagse muziek. De band rond zanger, gitarist en liedjesschrijver Adam Granduciel maakte het voorbije decennium ‘classic rock’ weer hip. Ook jongeren gingen overstag voor de kracht van de impressionistische klanklandschappen, inclusief gitaarsolo’s, analoge synths en nazinderende melodieën.

De Amerikaanse groep brak wereld-wijd door - ook als headliner op de grote zomerfestivals - met ‘Lost in the Dream’ uit 2014. Drie jaar later bracht ‘A Deeper Understanding’ de bevestiging als wereldact. De platen waren het resultaat van een groep die, opgestart in 2005, eerst had leren stappen alvorens te gaan rennen, een zeldzaamheid in het muzieklandschap van vandaag.

The War On Drugs toont zich als een band die niet alles dicht hoeft te plamuren om een statement te maken.

Het nieuwe album, ‘I Don’t Live Here Anymore’, is de logische volgende stap. Nog voor de sobere opener ‘Living Proof’ een minuut ver is, wordt een aangrijpende melodie gelanceerd met een zweem van panoramische grootsheid. In je hoofd zie je een volle festivalwei meedeinen. En dan moet de in weemoed gedoopte, licht hese stem van Granduciel nog invallen. Hij is zo slim de pianomelodie niet uit te melken voor de track is afgelopen en plakt er finaal liever een gitaarsolo tegenaan. The War On Drugs is op ‘I Don’t Live Here Anymore’ meer dan ooit een band die doseert en niet alles dicht hoeft te plamuren om een statement te maken.

‘Zelfs in het prille begin van onze carrière vertelden mensen ons dat onze muziek thuishoorde op grotere plekken’, zei Granduciel onlangs toen een journaliste van The New York Times polste naar hun nakende debuut op het podium van Madison Square Garden. Dat The War On Drugs tegenwoordig op de grootste rockpodia ter wereld mag pronken, steunt op twee pijlers die nodig zijn voor een band om zichzelf te overstijgen: authentiek vanbinnen, majestueus naar buiten.

I Don’t Live Here Anymore

Als Granduciel aan het einde van ‘Living Proof’ ‘but I’m rising, and I’m damaged’ zingt, gelooft zijn publiek hem. Meer zelfs, het put hoop uit het feit dat de zanger vrede lijkt te hebben met zijn onvolmaaktheden en kwetsuren, en herkent in zijn triomfantelijke rockgeluid een opbeurende belofte.

Sneeuwstormen

De krijtlijnen van het vijfde studioalbum van The War On Drugs zijn aangebracht tijdens een vijfdaagse - door enkele sneeuwstormen ook letterlijke - afzondering in de staat New York, ver weg van de dagelijkse beslommeringen. Op de hoes zie je de zanger - gitaar in de ene hand, kop koffie in de andere - door de sneeuw richting opnamestudio stappen. Het is een blijvende herinnering aan de locatie.

Na die eerste opnames legde de pandemie het land lam, wat tot nog meer introspectie leidde. Het prille vaderschap had een gelijkaardig effect op Granduciel. ‘Mijn zoon deed me beseffen dat dit iets is wat ik doorgeef. Hij herinnerde me eraan dat de muziek op alle niveaus bol moest staan van verwondering’, zei hij in het Britse muziekblad NME.

Het staat de voorliefde voor meeslepende, dromerige rock uit de jaren tachtig niet in de weg. De jankende gitaren en analoge synths waarmee Bruce Springsteen, Neil Young en Tom Petty hun klassieke platen gestalte gaven, hebben bij The War On Drugs een hedendaagse thuis gevonden, getuige vertrouwd aanvoelende tracks als ‘Changes’ en ‘Wasted’. Maar meer dan op de epische of psychedelische klanklandschappen die hun vorige albums domineerden, ligt de nadruk nu op de in balans gebrachte productionele mix van melancholie en geestdrift. Met de stem van Granduciel vooraan in het palet en zijn liveband daar als een warm deken in multicolor overheen toont het meesterschap zich in de details.