Reggaelegende Toots Hibbert overleden...

Frederick Nathaniel 'Toots' Hibbert, frontman van de legendarische Jamaïcaanse reggaegroep Toots & the Maytals, is op 77-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de band zaterdag bekendgemaakt op Twitter. Een doodsoorzaak is niet meegedeeld, maar Hibbert werd vorige maand opgenomen in het ziekenhuis met coronasymptomen. Hij laat een vrouw en zeven kinderen na.

Hibbert verwierf niet de universele faam van Bob Marley, maar in de wereld van ska en reggae behoorde hij tot de allergrootsten. Als zanger van Toots & The Maytals effende hij vanaf begin jaren 1960 mee het pad voor de doorbraak van het genre. Dat zou zelfs zijn naam te danken hebben aan een song van Toots & The Maytals: 'Do the Reggay' uit 1968.

Toots & The Maytals beleefden hun hoogdagen in de jaren 1960 en 1970. Songs als '54-46 That's My Number', 'Pressure Drop', 'Monkey Man' en 'Funky Kingston' zijn enkele hoogtepunten in hun back catalogue. Ook later bleef Hibbert solo en in verscheidene heruitgaven van Toots & The Maytals muziek uitbrengen en optredens geven. In 2018 passeerde de band nog in de Antwerpse Roma, voor volgend jaar stond een concert in Vorst Nationaal gepland.