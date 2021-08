Reis naar de vrijheid | Zingen in Amsterdam

Op 8 maart 2020 zong Het Amsterdams Gemengd Koor Bachs Johannes-Passion in het Concertgebouw. In de week die volgde, ging de wereld in lockdown en kregen 103 van de 130 koorleden corona. Eén overleed. Drie partners van koorleden ook. Nu zingen ze weer. ‘Dit koor is een warme mantel.’

Ina Kasper mailt, de avond voor de afspraak: ‘We hebben allemaal corona gehad, maar zijn ook allemaal gevaccineerd!’ Het uitroepteken valt op. Als we naar Diemen rijden, waar ze woont en waar het bestuur van het Amsterdams Gemengd Koor deze maandag voor het eerst live samenkomt, denken we daaraan. Dat ene teken - ook afsluitend bij ‘tot morgen!’ - wijst op nieuw leven. Op zin erin. Op vooruitkijken.

Waar Ina woont, ben je niet zo ver van Amsterdam. Behalve dirigent Paul Valk zijn nog drie bestuursleden aangekomen: Renate Schoonderwoerd is secretaris, Aad Krommenhoek penningmeester, Willem van der Ham aspirant-penningmeester. Ina is coördinator projecten. Allemaal zingen ze al jaren bij het Amsterdams Gemengd Koor: Aad en Willem als bas, Ina is soprane, Renate is alt.

Maar die avond van 8 maart 2020 zongen ze niet allemaal. Ina lag ziek in de zetel. ‘Ik wilde gaan, maar ik was van de wereld. Maar we waren onwetend en naïef.’ Aad: ‘Ik kon bijna niet van de trap af komen.’ Renate en Willem zongen mee, en Paul dirigeerde.

De Johannes-Passion in het Concertgebouw: niemand van het Amsterdams Gemengd Koor, gesticht in 1928, wilde die avond missen. Elk jaar is dat een van de hoogtepunten op het programma. Als amateurkoor moesten ze wel vrede nemen met een vroege datum in het prestigieuze Concertgebouw. Pasen was nog ver. Maar goed: duizend kaartjes waren verkocht. Ze zongen prachtig. Maar toen nadien in de krant een foto van die avond stond, viel het op. Ze waren met hooguit 100 van de 130 leden. ‘Dertig meldden zich ziek’, zegt Renate. Maar het was ook grieptijd, ja.

Vergaderen met Zoom lukt prima, maar zingen klinkt toch raar. Zelfs bij een gewone toonladder kwamen we ongelijk uit. Paul Valk Dirigent

Wie niet op de foto staat, is dat virus. Covid-19, corona, noem het maar: als één foto een lijdensverhaal illustreert, terwijl koor en orkest zich opmaken voor het lijdensverhaal van Christus, dan deze. Onzichtbaar, sluipend, als een vijand die zich handig verstopt en gebruikmaakt van de ideale omstandigheden - zingende mensen, dicht bij elkaar - sloeg het toe.

‘Niet alleen die avond’, zegt Paul. ‘De dagen voordien, tijdens de repetities, moet het al gebeurd zijn.’ Aad, die dokter is, knikt. ‘Sommige leden die zich op zaterdag al niet goed voelden, kwamen bewust niet naar de generale repetitie. Omdat ze geen risico wilden nemen met het oog op het concert van zondag. Zo was de cultuur voor corona nog. Griepje? Wat snotterig? Ach: werken.’

Willem belde op zondag toch naar de huisarts. ‘Maar ik moest niet naar de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst, red.). Aan corona dachten we nog niet.’

Die ‘nog’ is van belang. Het wordt 9 maart. Minister-president Mark Rutte geeft een persconferentie, daarop raadt hij de bevolking af nog handen te schudden, meteen na afloop vergeet hij zijn eigen advies: voor de camera’s schudt hij Jaap van Dissel, directeur van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, de hand.

‘Hij was nog jolig’, zegt Aad. Jolig was Renate al snel niet meer. Vanaf dinsdag stond haar telefoon niet meer stil. ‘Pas na het weekend was ik zelf ziek geworden’, zegt ze. ‘Ik had zelfs nog even boodschappen gedaan. Paul was op maandag al ziek geworden en ik op dinsdag, maar constant werd ik - doodziek - op twee telefoons gebeld. Die ziek en die ziek. Ik belde met Aad, met de GGD, met het Concertgebouw. Tientallen mensen belden. Sommigen met de vraag: ‘Wie heeft ons besmet?’ De schuldvraag kwam, ook later. Ik kreeg echt lastige mails van koorleden.’ Aad: ‘De sfeer werd unheimlich.’

Schermvullende weergave Een van de eerste fysieke samenkomsten nadien: buiten in een park, in de regen.

Corona? ‘Op woensdag na het concert kreeg ik bericht: Eva is positief gebleken. Ze was niet ziek. Maar wel positief. Toen kwamen er nog. Ronald, Jeroen, positief.’ De stenen vielen en op 15 maart, een week na het concert, kwam dat vreselijke bericht. Henk, de man van koorlid Tineke en lang zelf lid geweest, was overleden. Iets later stierf Michel, lid van het koor. Nadien overleden nog twee partners van koorleden. En dat werd dus de balans: 103 van de 130 koorleden hebben corona gehad, vier mensen overleden. Op 9 mei 2020 verscheen het verhaal in de Nederlandse krant Trouw: ‘Die ene Passion die doorging, met rampzalige gevolgen.’

Op mute

Bijna anderhalf jaar zijn we verder en deze vijf mensen zijn blij elkaar voor het eerst, in vergadering tenminste, terug te zien. Straks serveert Ina Marokkaanse soep, er is brood en hummus, er zijn olijven.

Maar ze zagen elkaar wel al snel na die noodlottige achtste maart terug. Zoals iedereen: via Zoom. Jawel, knikt Paul: het Amsterdams Gemengd Koor ging met video aan de slag en er werden repetities via Zoom gehouden. ‘Wat niet gemakkelijk is’, zegt de dirigent, die twee tot drie weken erg ziek was. ‘Vergaderen kan je er prima mee, maar zingen klinkt toch raar en het internet heeft een probleem. Het heeft niet overal dezelfde snelheid. Zelfs als we gewoon de toonladder zongen, kwamen we ongelijk uit.’

‘Dus moesten we al snel op ‘mute’ gaan. Alleen mij kon iedereen horen, maar zingen moesten ze voor zichzelf, zonder dat de anderen het hoorden. En ik hoorde ze zelf evenmin. Uiteindelijk verdeelden we de stemgroepen. De sopranen van acht tot negen, wat stemoefeningen en zingen, een collega/pianiste deed ondertussen een andere stemgroep en van halftien tot halfelf deden we de twee anderen.’ Meer dan een jaar ging het zo en in die tijd zongen ze Psalm 42 van Mendelssohn, twee stukken van Beethoven, het Requiem van Fauré, choralen van Bach. ‘Soms maakte ik een grapje: ‘Renate, iets harder.’ Terwijl ik ze zelf niet hoorde, natuurlijk.’

Op 30 juni 2020, dik twee maanden later, verzamelde het AGK - dat in normale tijden elke dinsdag repeteert in de Amsterdamse kerk De Ark en die Zoom- repetities ook op dinsdag hield - in het Amstelpark. Aan het Monument Rozenoord, ter herinnering aan gefusilleerden van de Tweede Wereldoorlog. De naam van de vader van een van de koorleden staat erin gebeiteld. Ook dit was een dinsdag. Ze waren met 77. ‘De regen viel met bakken uit de lucht, maar toch waren we met veel’, zegt Renate. Er was toelating voor gevraagd, twee politieagenten keken toe, er waren stoelen met afstand. Ina legt vier A4’tjes op tafel en bovenaan staat: ‘In memoriam en leve de toekomst’. Die avond werd een herdenkingsbijeenkomst gehouden met twee minuten stilte, een gedicht van Huub Oosterhuis en een van Paul van Vliet, maar natuurlijk ook met zingen. Het eerste lied uit Taizé begon zo: ‘Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft...’

Schermvullende weergave Online repeteren met het koor.

‘Het eerste deel was een in memoriam, maar we wilden niet alleen in treurnis bijeenkomen”, zegt Ina. ‘We sloten toekomstgericht af met ‘We’ll Meet Again.’

Op 22 juni 2021 stonden ze terug in het Amstelpark. Nu aan de grote vijver. ‘Locus iste’ van Anton Bruckner werd gezongen. ‘Ik herinner me Pauls gezicht’, zegt Ina. ‘Hij had geen idee wat het zou worden. Maar gaandeweg zag hij er steeds blijer uit.’

‘Dat ‘Locus iste’ hadden we online aangeleerd, de tekst zegt dat ‘de plaats waar we staan heilig is’, het is bijna een sociaal stuk. ‘Nou,’ zei ik, ‘ik ben benieuwd of jullie het écht kunnen.’ Toen zongen ze en alle stemmen vielen prachtig in elkaar.’

Willem, net als Aad zelf bas: ‘Meerdere koorleden waren ervan overtuigd dat hun stem gezakt was door ziek te zijn, maar bij ‘Locus iste’ bleek dat toch niet het geval.’

Renate: ‘Er was niets zo vervelend als thuis alleen te moeten zingen.’ Aad: ‘In een koor heb je steun aan elkaar. Achter die rare schermen sta je toch maar wat te kwelen.’

Er was één politieagent. ‘Die ging op een bepaald moment meezingen. Dat heb je dan.’

‘Zingen is helend’, zegt Willem. ‘We waren uiteindelijk lotgenoten.’ Bijna anderhalf jaar later is dat wat corona niet kapotmaakte. Misschien zelfs versterkte. Op de Facebook-pagina schreef iemand: ‘Hoop doet zingen.’ Aan het begin van de zomervakantie kon het AGK nog twee keer ‘normaal’ repeteren - op dinsdag, natuurlijk - in De Ark. Weliswaar nog altijd met wat afstand. Maar kijk: ook Tineke was erbij. En Elly. Twee vrouwen die hun man verloren in dit drama. ‘Voor hen was het belangrijk dat het koor bleef doorgaan’, zegt Aad. ‘Dit koor is een warme mantel’, zegt Ina.

Geen verwijt

Toen het artikel in Trouw was verschenen, ging het verhaal van het AGK de wereld rond. Documentairemaakster Marlou van den Berge nam contact op en het bestuur ging akkoord: vanaf toen volgde ze het koor voor de documentaire ‘Het dinsdagavondgevoel’, later te zien in ‘Het uur van de wolf’. Ina getuigde in ‘Jacobine op 2’, een tv-programma, over de troost die Bach brengt in coronatijden. En wij zitten hier, in dit appartement in Diemen. Toegegeven: zonder die ellende was dat nooit gebeurd. ‘Van Mark Rutte kregen we geen reactie, nee’, zegt Renate. ‘Maar de wethouder van Cultuur van Amsterdam schreef wel een briefje.’

Had dit vermeden kunnen worden? Aad denkt van niet. ‘We zaten toevallig zo vroeg in het schema van het Concertgebouw. Daardoor waren we uiteindelijk de eersten en de laatsten die de Passion konden zingen voor Pasen. Van een bron in Den Haag weten we dat er die dagen bij de regering nog geen alarm was.’

Ook het Concertgebouw gaf niet aan dat het concert die avond van 8 maart beter niet kon plaatsvinden, en dat is geen verwijt. De verrassing was compleet. ‘Gek genoeg leken we wel een enclave’, zegt iemand. ‘Behalve de mensen van het koor kende ik niemand die corona kreeg. Toen ik later op vakantie ging naar Friesland en ik vertelde daar dat ik corona had opgelopen, keken mensen vreemd op. Ik was de eerste die ze ontmoetten.’

En nu? Renate neemt de planning door. Ze willen volgend jaar graag op koorreis naar Antwerpen, Gent, Brugge en Ieper. ‘Zingen bij de Last Post of in een kerk daar, dat zou mooi zijn.’ Maar straks al, op 24 oktober, wil het AGK voor het eerst weer concerteren. ‘Als de cijfers goed blijven’, zegt ze. ‘Maar niet in het Concertgebouw die avond, dat is te duur. Het wordt de Westerkerk in Amsterdam. Op 21 december is het Weihnachtsoratorium gepland en in maart 2022 hopen we de Matthäus-Passion van Bach te brengen. In het Concertgebouw, ja.’