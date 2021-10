Ritmisch avonturieren met Bram De Looze

Na een kleine 15 jaar spelen in bands van anderen en drie soloplaten voert pianist Bram De Looze, nog altijd maar 30, eindelijk zijn eigen jazztrio aan. ‘Dit voelt als een nieuw begin.’

Bij onze vorige ontmoeting stond de jazzpianist aan de vooravond van iets groots. Het was februari 2020, Bram De Looze zou de wereld verblijden met zijn derde soloalbum. De sterren stonden gunstig. ‘Colour Talk’ bevatte de ene zintuiglijke compositie na de andere, kort en lang door elkaar en alles met een onbewogen zelfverzekerdheid gespeeld. Een label vond zijn solocarrière het investeren waard. De pianist zou in mooie zalen in het buitenland spelen. In De Tijd vergeleek iemand hem met Keith Jarrett: ‘Hij heeft de potentie om duizenden mensen anderhalf uur aan zijn klavier te kluisteren.’

Door de veelheid aan concerten en projecten was ik in automatismen vervallen en luisterde ik niet meer naar wat in mijn hoofd zat. Bram De Looze Pianist

Toen kwam de pandemie. Van de internationale tournee bleef dat jaar vrijwel niets over. Volle zalen werden streamingconcerten in lege zalen. Toen we hem in de aanloop naar zo’n optreden opbelden, kon de virtuoos uit Knokke-Heist zijn sarcasme niet wegstoppen: ‘Ik mag me dus opnieuw muzikant voelen?’ Toen van de pandemiebeheerders opnieuw meer mocht, trok De Looze het podium op met enkele van de bands waarin hij de afgelopen tien jaar geregeld opdook, zoals LABtrio of MixMonk. Maar dat waren niet zijn bands. Voor het eerst in zijn carrière voelde hij het knagen dat hij al die tijd ten dienste van anderen had gespeeld. Het resultaat is een album met een trio waarvan hij de fiere bandleider is.

‘Dit voelt als een nieuw begin’, zegt de pianist in een koffiebar op het Jourdanplein in Brussel. Hij is met de fiets gekomen. Het is niet de reden van de kleine vertraging waarvoor hij zich uitvoerig excuseert. Voor zijn dochter van acht maanden was het een lastige ochtend. Het meisje kwam ter wereld de dag na de liveopname van ‘Vice Versa’. Toen de pianist in de nacht van de opname van De Bijloke in Gent naar huis reed, belde zijn vrouw met het nieuws dat haar water was gebroken. De Looze vlamde door alle rode lichten onderweg naar Brussel. ‘Het voelde heroïsch aan: het gevoel dat ik de plaat had kunnen opnemen en de volgende dag mijn dochter in mijn armen zou kunnen houden.’

Profiel Bram De Looze Pianist Bram De Looze (30) groeide op in Knokke-Heist en studeerde aan het Lemmensinstituut in Leuven en de New School For Jazz and Contemporary Music in New York.

De afgelopen jaren speelde hij in meerdere nationale en internationale jazzbands. Zijn bekendste projecten zijn LABtrio, MixMonk (een ode aan Thelonious Monk) en Pentadox. Hij maakte ook drie soloplaten.

‘Vice Versa’ nam hij op met een internationaal trio, voor het eerst onder zijn aanvoering.

De pianist speelde al langer met het plan een eigen trio te beginnen. Alleen kwam het er nooit van. ‘Door de continuïteit van concerten te willen spelen - ik zou bijna zeggen ‘moeten spelen’ (glimlacht) - was ik de connectie kwijt met de volgende stap in mijn muzikale ontwikkeling als pianist. Ik was in automatismen vervallen en luisterde niet meer naar wat in mijn hoofd zat. Een muzikant is op zijn best als hij in contact staat met wat hij vanbinnen hoort en de connectie tussen zijn handen en zijn verbeelding zo goed is dat eender welk idee er heel soepel uitkomt. Omdat ik jarenlang van de ene show naar de andere was gehold, had ik geen toegang meer tot die verbeelding. In de lockdowns liepen die andere projecten niet meer in de weg en kon ik focussen.’

Ritmische verlengstukken

Door minder te móéten doen en meer kunnen oefenen, vanaf de tweede lockdown op een nieuwe piano, kwam De Looze opnieuw in wat hij ‘de feeling van het spelen’ noemt. Hij componeerde een nieuw repertoire voor een trio, dat met een voet in de traditionele jazz staat en met de andere in vrije improvisatie. Zijn zoektocht naar ritmische verlengstukken van zijn klankwereld voerde hem naar Duitsland en de Verenigde Staten. De Berlijnse contrabassist Felix Henkelhausen (26) speelde met Nate Wooley en Jim Black. ‘Hij heeft een heel luide sound. Bij de meeste bassisten kun je niet elk detail perfect horen, bij Felix is het omgekeerd. Het is bijna te duidelijk. Een zalige mens om mee te spelen.’

Schermvullende weergave Pianist Bram De Looze, drummer Eric McPherson en bassist Felix Henkelhausen. ©Bjorn Comhaire

Drummer Eric McPherson (50) vond hij in New York. De Looze had hem een paar keer zien spelen toen hij in de jazzstad studeerde. Alleen durfde hij McPherson, die met Andrew Hill, Avishai Cohen en Fred Hersch samenspeelde en een moeder had die hem introduceerde bij drumbeesten als Max Roach en Freddie Waits, toen niet aanspreken. Intuïtief voelde hij dat de Amerikaan de juiste man was om zijn composities naar een hoger niveau te tillen. McPherson en Henkelhausen kenden elkaar, en de Duitser had al toegezegd voor het trio. De Looze mailde de Amerikaan, die prompt ‘ja’ zei. ‘Eric kan op een laag volume veel dynamiek creëren. Voor een pianist is dat heel aangenaam. Het is ook de reden waarom Fred Hersch hem altijd terugvraagt.’

Het internationale trio combineert op ‘Vice Versa’ traditionele jazz met uitstappen naar hedendaagse muziek en vrije improvisatie, zonder de hoofdzaak uit het oog te verliezen. Je voelt heel geleidelijk het avontuur in elke nieuwe wending die de muziek neemt. De sporen van de ene vloeien door de handen van de anderen op een heel eigen manier samen, om even later weer zachtjes te knetteren. ‘We hebben dezelfde ritmische taal in onze oren’, zegt de pianist. ‘Ik kan niet wachten om samen op het podium te staan.’