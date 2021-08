Rockpionier Don Everly overleden

Phil (links) en Don Everly hadden een gigantische invloed op pop- en rockiconen als The Beatles, The Beach Boys of Simon & Garfunkel.

Don Everly, die samen met zijn jongere broer Phil als The Everly Brothers een gigantische invloed had op artiesten als The Beatles of Simon & Garfunkel, is zaterdag op 84-jarige leeftijd overleden.

The Everly Brothers kunnen in adem worden genoemd met andere rock & rollpioniers zoals Elvis Presley, Chuck Berry of Buddy Holly. De twee broers verlegden vanaf het einde van de jaren vijftig de grenzen van de popmuziek met tientallen hits zoals 'Bye Bye Love', 'All I Have to Do Is dream', of 'Cathy's Clown'.

Muziek met stevige roots in country en gospel. Maar de intense, harmonieuze samenzang van de broers zou een hele generatie popartiesten beïnvloeden. Met een beetje zin voor overdrijving kan je je zelfs de vraag stellen of een aantal popiconen überhaupt zouden bestaan als de Everly Brothers er niet waren geweest.

Cathy's Clown, een van de bekende hits van The Everly Brothers.

Beatle Paul McCartney beweerde ooit dat hij en John Lennon eigenlijk de Everly Brothers naspeelden toen ze hun eerste songs schreven. Ook Paul Simon & Art Garfunkel gaven toe dat ze in hun begindagen niet veel meer waren dan Everly Brothers-klonen. Later zouden de Everly's ook countryrock-sterren zoals Gram Parsons of The Byrds inspireren.

Harmonie ver zoek

De songs van de Everly Brothers mogen dan wel harmonieus en soms zelfs zeemzoeterig klinken, de relatie tussen de twee broers was dat allesbehalve. Door het loodzware touren en verslavingen aan speed en alcohol liep het geregeld uit de hand tussen de twee broers. Nadat jongere broer Phil in 1973 zijn gitaar had stukgeslagen op het podium, kondigde Don aan dat het duo uit elkaar ging.

Pas tien jaar later kwamen twee weer samen. Amper een jaar later hadden ze een nieuwe monsterhit beet: 'On The Wings of a Nightingale,' nota bene geschreven door Paul McCartney.

Top Pop met The Everly Brothers.

Het zou meten ook de laatste grote hit worden in de carrière van de twee broers. In 1986 werden de Everly Brothers toegelaten tot de Rock & Roll Hall of Fame en in 1989 volgde nog een album.