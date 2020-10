Rockster Eddie Van Halen overleden

De gitaarvirtuoos bracht volgens collega's 'de glimlach terug in rock'.

Eddie van Halen, medeoprichter van de Amerikaanse rockband Van Halen, is overleden aan de gevolgen van kanker. Dat meldt zijn zoon via Twitter. Eddie van Halen werd 65 jaar.

'Mijn vader, Edward Lodewijk van Halen, heeft zijn lange en zware strijd met kanker verloren", zegt Wolfgang Van Halen op Twitter. 'Hij was de beste vader die ik me had kunnen wensen. Elk moment dat ik met hem op en naast het podium heb kunnen delen, was een geschenk.'

De in Amsterdam geboren Eddie van Halen leed aan keelkanker. De afgelopen jaren vloog hij regelmatig tussen de Verenigde Staten en Duitsland heen en weer voor behandelingen.

Van Halen: 'Jump'

De naar Eddie en zijn broer Alex vernoemde groep Van Halen was actief sinds de jaren 70. De hardrockband met als zanger David Lee Roth scoorde vooral in de jaren '80 grote hits, met 'Jump' als belangrijkste kraker. Ironisch genoeg is het bekendste nummer waar Eddie Van Halen op te horen is géén Van Halen-song: hij tekende op 'Beat It' van Michael Jackson voor de legendarische gitaarsolo.