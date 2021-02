Rockster Marilyn Manson beschuldigd van mishandeling en verkrachting

De bekendste naam is de Amerikaanse actrice Evan Rachel Wood, die van 2007 tot 2010 een relatie had met Manson en kort met hem verloofd was. Wood getuigde eerder dat ze jarenlang werd verkracht en misbruikt, maar wou de dader niet aanwijzen. Dat doet ze nu wel. 'Mijn mishandelaar heet Brian Warner, beter bekend als Marilyn Manson. Hij heeft me versierd toen ik nog een tiener was en me jarenlang afschuwelijk misbruikt', schrijft ze. Toen Wood een relatie met Manson begon was ze 19 en hij 38.