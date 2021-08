Rolling Stones-drummer Charlie Watts overleden

Charlie Watts, drummer van de Britse rockband The Rolling Stones, is overleden. Hij stierf op tachtigjarige leeftijd in een ziekenhuis in Londen.

Eerder deze maand maakte The Rolling Stones nog bekend dat Watts niet mee op tour ging met de band, omdat hij moest rusten na een medische ingreep. Welke ingreep hij moest ondergaan, is niet bekendgemaakt. 'Voor het eerst is mijn timing niet helemaal juist', zei hij toen. 'Ik werk hard om volledig fit te worden, maar experts zeggen dat het even zal duren.'

Dinsdag liet de agent van Watts weten dat de tachtigjarige in het bijzijn van zijn familie overleden is in het ziekenhuis in Londen. 'Charlie was een geliefde echtgenoot, vader en grootvader. Als lid van The Rolling Stones was hij een van de grootste drummers van zijn generatie.'

The Rolling Stones - Paint It Black (Live at Twickenham)

Watts werd in 1941 geboren in Londen en leerde zichzelf drummen door idolen na te spelen. In 1963 strikten The Rollings Stones hem en werd hij lid van de band. The Rolling Stones hadden initieel succes in het Verenigd-Koninkrijk en de Verenigde Staten en braken door met het nummer '(I Can't Get No) Satisfaction', geschreven door Mick Jagger. Later volgden tal van hits.