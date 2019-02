Scabs-gitarist Willy Willy overleden

Willy Lambregt, zoals hij heette, werd 59 en overleed aan kanker.

Willy Willy dankte zijn pseudoniem aan Arno Hintjens, die in 1981 de song 'Willy' aan hem opdroeg. Lambregts carrière begon in 1983, toen Marcel Vanthilt hem bij Arbeid Adelt vroeg, ter vervanging van Luc Van Acker. Drie jaar later vormde hij met Dani Klein Vaya Con Dios. Op dat moment had hij als gastgitarist tijdens een tournee van The Scabs echter zoveel indruk gemaakt op Guy Swinnen dat hem gevraagd werd bij de groep te blijven.

Dat deed hij zes albums lang, tot hij in 1994 uit de band werd gezet en vervangen door Etienne Berghmans. Twee jaar later hield de band op te bestaan. Sinds de reünie van The Scabs, in 2007, was Willy Willy er opnieuw bij.

Willy Willy speelde vorige week nog met The Scabs op de Mia's.

Vorige zomer raakte bekend dat de muzikant aan kanker leed. Eind vorig jaar bracht hij nog een nieuw soloalbum uit. Over zijn ziekte wou de gitarist niet veel kwijt. 'Ik wil niet overal gaan op­draven als spreekbuis voor mensen met kanker", zei hij. 'Niet dat ik bekende mensen die dat wel doen veroordeel, maar in mijn geval is het: let the ­music do the ­talking.'