Soullegende Bill Withers overleden

De muzikant, bekend van nummers als 'Ain't No Sunshine' en 'Lean On Me', stierf op 81-jarige leeftijd.

Hij overleed maandag in Los Angeles aan hartfalen, zo liet de familie weten aan persagentschap Associated Press. 'We zijn kapot van het verlies van onze geliefde echtgenoot en vader', klonk het in het persbericht. 'We hopen dat in deze moeilijke tijden zijn muziek troost en entertainment mag bieden aan fans, terwijl ze zich bekommeren om hun geliefden.'

Withers was een buitenbeentje in de muziekindustrie. De in het mijnstadje Slab Fork (West Virginia) geboren muzikant maakte pas naam in de jaren '70, toen hij al een eind de 30 voorbij was. Daarvoor was hij in dienst bij de Amerikaanse zeemacht, waar hij zichzelf muziek leerde spelen.

Met die kennis op zak verhuisde Withers na zijn ontslag bij het leger naar Los Angeles om zijn kans te wagen in de muziekwereld. Hij werkte in LA voor een luchtvaartbedrijf als installateur van wc's in vliegtuigen. Tegelijkertijd nam hij demo's op. Die job bleef hij uitoefenen, zelfs nadat (de B-kant van) zijn eerste single - 'Ain't No Sunshine' - een hit werd.

Het was de start van een onwaarschijnlijke carrière in de muziekindustrie, met hits als 'Lean On Me', 'Use Me', 'Just The Two of Us' en 'Lovely Day'. Withers won onder andere drie Grammy's voor zijn oeuvre.

Idiote ideeën

Doorheen zijn carrière worstelde de muzikant constant met de beroemdheid die met zijn status gepaard ging en met de verwachtingen van de muziekindustrie, die haaks stonden op zijn eigen idealen.

Zoals Withers het zelf uitdrukte in de documentaire 'Still Bill' uit 2009: 'Het is al moeilijk genoeg je kwetsbaar op te stellen en die emoties om te zetten in muziek. En dan komen er nog van die types tussen fietsen met hun idiote ideeën. Iemand van een label suggereerde ooit dat ik 'In The Ghetto' van Elvis Presley moest coveren. Ik was woest.'

Midden jaren 80 had Withers er genoeg van en hing hij zijn gitaar aan de wilgen. Sindsdien leefde de soullegende teruggetrokken, op enkele niet-muzikale publieke vertoningen na. Zelfs toen hij in 2015 werd opgenomen in de Rock & Roll Hall of Fame, liet hij het musiceren aan Stevie Wonder en John Legend, terwijl hij goedkeurend meeknikte en zich stilhield.