Streaming duwt muziekverkoop 10 procent hoger

De verkoop van muziek is wereldwijd met 9,7 procent gestegen in 2018. De inkomsten stijgen daarmee voor het vierde jaar op rij. Ondanks de verschillen per regio is de groei voornamelijk te danken aan inkomsten van streamingdiensten, blijkt uit cijfers die de internationale federatie van de muziekindustrie (IFPI) dinsdag bekendmaakte.