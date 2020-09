Sufjan Stevens heeft het lastig met de heimat

De folkzanger Sufjan Stevens had het plan de vijftig Amerikaanse staten op muziek te zetten. Op zijn nieuwe album is zijn verwarde thuisland veelal een last.

Als Sufjan Stevens met nieuw werk komt, vragen zijn devote fans zich synchroon af: slaat hij alweer een andere weg in? Bij weinig artiesten staat de muzikale ideeënrijkdom zo centraal als bij de 45-jarige folkzanger die in Detroit opgroeide en sinds ruim tien jaar in Brooklyn woont.

Zijn acht soloalbums hebben folkmuziek als potgrond. Ook pop, barokmuziek, indierock en elektronica waaieren voorbij, altijd omzwachteld door zijn weifelende, licht angelieke stem.

Die laatste ontbrak dit voorjaar op ‘Aporia’. Toen dat bevreemdende muziekstuk vol sfeervolle new age in maart verscheen, was het virus volop chaos en verwarring aan het zaaien. ‘We moeten blijven geloven dat muziek het vermogen heeft in wankele tijden schoonheid, wijsheid, waarheid en licht te brengen’, zei Stevens over de verbindende kracht van het instrumentale album.

Hoewel ‘Aporia’ werd beschouwd als de opvolger van ‘Carrie & Lowell’ uit 2015, was het dat strikt genomen niet. Het maakte het verwachtingspatroon buitenaards. Het afgelopen decennium zijn weinig albums als ‘Carrie & Lowell’ gemaakt, een zeldzame plaat die leest als een intieme roman die je wil blijven herlezen. Stevens verhaalde op hoogstpersoonlijke wijze over de afwezigheid van zijn moeder Carrie in zijn jeugd. Een soms bijtend eerbetoon, verpakt in elf verstilde, eerlijke liedjes en rake zinnetjes als ‘When I was three, three maybe four / She left us at that video store’.

Schermvullende weergave ©Evans Richardson

De Lowell in de titel was zijn stiefvader, die hem opving en opvoedde als zijn moeder weer eens verdwenen was en zijn broer en hij de muziek van Bob Dylan en Nick Drake voor de voeten wierp. De man speelde ook mee op ‘Aporia’, wat mee de verkeerde verwachtingen verklaart. Stevens is in de regel een multi-instrumentalist pur sang die in de studio weinig ander muzikantenvolk duldt. Die methode maakt die andere grootse plaat van hem, ‘Illinois’ uit 2005, nog indrukwekkender. Hij combineerde er opera, progrock, koorgezangen en zachte luisterliedjes en speelde vrijwel alle instrumenten zelf in.

Psychisch trauma

‘Illinois’ was het tweede album van zijn befaamde ‘50 statenproject’. Stevens had de ambitie opgevat over alle staten van de Verenigde Staten een plaat maken. Dat plan werd opgeborgen na ‘Illinois’. ‘The Ascension’ is de eerste plaat waarop de singer-songwriter opnieuw mijmert over zijn vaderland. Alleen lijken met het klimmen der jaren de lusten vergeten en blijven vooral de lasten over van opgroeien in een land als Amerika. In de bio klinkt het nogal gewichtig: ''The Ascension' zoekt de confrontatie met het psychische trauma van de hedendaagse apocalyptische toestand waarin onze beschaving zich bevindt.'

Wie inspanningen levert om de berg over te gaan, ontdekt bovenaan een schatkamer aan eigenzinnige en ambitieuze elektropopliedjes, die hun schoonheid stukje bij beetje prijsgeven.

In een interview met een Amerikaans blad zegt Stevens dat hij er achterkwam dat zijn persoonlijke problemen relatief zijn vergeleken met de chaos waarin Amerika verkeert: ‘Ik realiseerde me op een gegeven moment dat mijn problemen niet langer persoonlijk waren, of dat mijn persoonlijke problemen niet langer op de voorgrond van mijn geest stonden. Ik begon in te zien dat mijn problemen universeel zijn. Het gaat echt niet om mij. Ik ben slechts de boodschapper.'

'America' van Sufjan Stevens.



Zijn nieuwe boodschap komt het sterkst tot uiting in het nummer ‘America’. ‘Don’t do to me what you did to America’, zingt hij alsof hij zich tot Donald Trump richt. Zijn eerste echte politieke protestlied, zei hij in een ander interview: ‘Het gaat over de geloofscrisis over mijn identiteit als Amerikaan, en over mijn relatie tot onze cultuur, waarvan ik denk dat die nu echt ziek is.’ Los van die politieke betekenis is ‘America’ een verbluffend nummer van twaalf minuten dat halverwege openbreekt naar een epische climax.

Buitensporigheid en ambitie

Stevens zingt ook over afstandelijkheid, liefdesverdriet (‘Run Away With Me’) en de wens gelukkig te sterven (‘Die Happy’). Niet echt hoopvol allemaal, en ook muzikaal is de teneur nergens echt vrolijk of tegemoetkomend. De synths en elektronica geven het album een sombere galm. Hier en daar verliest hij zich in drammerig geëxperimenteer met beats en drones. Maar misschien horen chaos en buitensporigheid net bij een muzikaal werkstuk over verwarring?

‘The Ascension’ betekent beklimming. Daarop lijkt dit album, met zijn 80 minuten bij de langste die hij heeft gemaakt, soms ook. Maar wie inspanningen levert om de berg over te gaan, ontdekt aan de top een schatkamer aan eigenzinnige en ambitieuze elektropopliedjes, die hun schoonheid stukje bij beetje prijsgeven.