The National, nu ook met vrouwen

Nog geen twee jaar na ‘Sleep Well Beast’ zijn de koningen van de rokerige indierock terug met een fraai album vol vrouwenduetten. ‘Mijn ego is te groot om mannenstemmen naast me te verdragen’, zegt Matt Berninger van The National.

Rockbands die ten minste twintig jaar in dezelfde bezetting aan de top meedraaien, zijn vandaag op één hand te tellen. We kunnen er voor de vuist weg vier opsommen: Coldplay, U2, Radiohead en The National. Terwijl de eerste twee nostalgieacts zijn geworden, halen Radiohead en The National wel nog alles uit de kast om te vernieuwen en hun publiek te verrassen.

De kortfilm 'I Am Easy To Find' van Mike Mills duurt 24 minuten.

De vijf galante heren van The National brachten in het najaar van 2017 het in elektronica gewikkelde ‘Sleep Well Beast’ uit. Beheerst innoveren zonder een schokeffect te beogen, noemden wij hun meesterzet toen. Anderhalf jaar later is er al een opvolger.

‘I Am Easy To Find’, het achtste album van The National, is ook een kortfilm. Meer zelfs, het is een uitloper van het filmproject. Een week voor de release van ‘Sleep Well Beast’ kreeg Matt Berninger, de zanger van The National, een mail van Mike Mills - niet de bassist van R.E.M., maar de Amerikaanse filmregisseur die twee jaar geleden naast een Oscar greep met zijn dramakomedie ‘20th Century Women’. De cineast stelde voor een videoclip te maken op basis van restjes van de opnames van ‘Sleep Well Beast’.

Mills bedacht er een in smaakvol zwart-wit gedraaide kortfilm van 24 minuten mee. Die toont het leven, van geboorte tot overlijden, van een vrouw gespeeld door Alicia Vikander (‘Tomb Raider’, ‘Jason Bourne’ en ‘The Danish Girl’).

Rugdekking

In de film zijn fragmenten uit zeven van de zestien songs te horen die uiteindelijk ook op het nieuwe album terechtkwamen. In elk daarvan krijgt de schemerige bariton van Berninger assistentie van een vrouwenstem. Dat idee van Mills voelde zo goed aan dat de groep besloot Berninger op bijna de hele plaat vrouwelijke rugdekking te geven. ‘Mijn ego is te groot om mannenstemmen naast me te verdragen’, bekent de zanger in de toelichting bij het project.

Het vertrouwen in Mills was zo groot dat de bandleden vroegen hen en de zangeressen bij te staan in de studio. Zo werd ‘I Am Easy To Find’ naast een luisterverhaal geproducet door een filmregisseur ook een film die als een langgerekt muziekstuk is opgevat.

De band heeft altijd al tranerige muziek gemaakt, maar de duetten maken de twijfels over relaties nog een stuk levensgetrouwer en voelbaarder.

De muziek en de film staan weliswaar los van elkaar. Het album is geen soundtrack, en je moet de film niet gezien hebben om de muziek beter te begrijpen. Mills noemt ze ‘een speels vijandige broer en zus die gulzig van elkaar stelen’.

Het album volstaat ruimschoots om verloren te lopen in het sombere hoofd van Berninger. The National heeft altijd tranerige muziek gemaakt. De duetten met vrouwen maken de twijfels en onzekerheden over relaties en de liefde nog een stuk levensgetrouwer en voelbaarder.

Vijf vrouwen en een vrouwenkoor kregen de microfoon aangeboden: Lisa Hannigan, Sharon Von Etten, Mina Tindle, Kate Stables van het groepje This Is The Kit en het Brooklyn Youth Chorus. Gail Ann Dorsey, die als zangeres en bassiste present was op albums van David Bowie als ‘Earthling’, ‘Heathen’, ‘The Next Day’ en ‘Reality’, duikt in vijf songs op.

'You Had Your Soul With You' van The National.

‘You have no idea how hard I died when you left’, zingt Dorsey in het fraaie openingsnummer ‘You Had Your Soul With You’, terwijl strijkers breed uitwaaieren. De twee duelleren ook in ‘Rylan’, een nummer dat de groep tien jaar op tour liet roderen en nu eindelijk op plaat heeft gezet. Op andere songs zoals ‘Her Father In The Pool/’Where Is Her Head’ of tijdens de hartstochtelijke eindstrijd in ‘Oblivions’ wordt Berninger door spokende, engelachtige vrouwenstemmen naar het achterplan verdreven.

Dat The National de kenschetsende stem van zijn frontman een beetje uit de spotlights zet, getuigt van volwassenheid en de bereidheid risico’s te nemen. Het resultaat is spannend en inventief, met nieuwe ontdekkingen bij elke luisterbeurt.

Wat gelukkig niet veranderd is: The National valt nog altijd bij voorkeur in uw divan te nuttigen bij een goed glas rode wijn. Het is ook toegelaten een warme volgspot te richten op de man of vrouw die in uw gezelschap vertoeft.