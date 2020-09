Tickethouders verward over terugbetaling Werchtertickets

Door het vouchersysteem van de drie afgelaste Werchterfestivals is het voor tickethouders lastiger om hun geld terug te krijgen. De wet is onduidelijk over de geldige redenen voor een terugbetaling.

De coronacrisis trok een streep door het festivalseizoen. Daardoor moesten organisatoren hun evenement verplaatsen of afgelasten. Wat met het geld van de honderdduizenden tickets die verkocht zijn? Terugbetalen of niet, en wanneer? Een onmiddellijke terugbetaling kon organisatoren die kosten voor hun evenement hadden gemaakt in financiële problemen brengen.

Nathalie Muylle (CD&V), de minister van Economie en Consumentenzaken, besliste in maart de terugbetaling van gekochte tickets voor uitgestelde events zes maanden te schorsen.

Ik wil gewoon mijn geld terug, maar de organisator Live Nation en Ticketmaster wekken de indruk dat ze alles in het werk stellen om dat te saboteren. Een ticketbezitter

Dat moratorium is nu verstreken. Dinsdag kregen de kaartjeshouders van Rock Werchter, TW Classic en Werchter Boutique een mail met details over hun terugbetaling. Het kaartjesbedrijf Ticketmaster, eigendom van het concertbedrijf Live Nation dat de Werchterfestivals organiseert, biedt tickethouders een voucher aan. Ze krijgen een account waarop hun bestelling wordt omgezet in een krediet ter waarde van hun tickets voor ‘festivals georganiseerd in het Festivalpark van Werchter in 2021 of 2022’. ‘Misschien wil jij volgend jaar wel een dagje naar Rock Werchter?’, staat er, met een lijst van artiesten die hun komst bevestigd hebben. ‘Maar evengoed wacht je af en koop je een ticket voor TW Classic of Werchter Boutique zodra dat beschikbaar is.’

Tickethouders moeten flink zoeken en klikken om hun rechten te achterhalen. Zo is het onduidelijk of wie een voucher verkiest het recht op terugbetaling kwijtspeelt. Ook de geldigheidsduur ervan is vraag. ‘Die ontvang je per mail zodra de voucher is aangemaakt’, valt te lezen op een vragenpagina waar de email naar linkt.

Medische ingreep

De optie tot terugbetaling komt pas aan het einde van de vragenlijst ter sprake. Volgens het ministeriële besluit van maart, dat gewijzigd werd in april en juni, kan de terugbetaling alleen als de tickethouder aantoont dat hij op de nieuwe datum niet aanwezig kan zijn.

Maar de wet is onduidelijk over wat een geldige reden is. ‘Een huwelijk, een geplande medische ingreep of een geplande vakantie zijn redenen die geaccepteerd kunnen worden’, lezen ticketbezitters in het restitutieverzoek van Ticketmaster dat het ministeriële besluit volgt. De ticketkoper kan de aanvraag alleen indienen met geldige ondersteunende documenten, die hij moet mailen.

Tickethouders reageren op sociale media ontstemd. ‘Hoe moeten we bewijzen dat we niet kunnen wegens een andere verplichting, zoals een medische ingreep, als we niet weten wanneer TW Classic of Werchter Boutique plaatsvindt?’

Wat als iemand een ticket kocht voor een groep die volgend jaar of in 2022 niet in Werchter speelt, maar in een concertzaal?

‘Ik wil gewoon mijn geld terug. En met deze manier van communiceren wekken organisator Live Nation en Ticketmaster de indruk dat ze alles in het werk stellen om dat te saboteren’, zegt de bezitter van een ticket voor TW Classic. Hij kocht zijn ticket voor het optreden van Paul McCartney. Die liet weten dat hij volgend jaar geen Europese tournee doet.

Dat brengt ons bij een andere onduidelijkheid in het ministeriële besluit. Het evenement waar iemand met zijn voucher naartoe kan gaan, moet ‘dezelfde essentiële kenmerken’ hebben als dat waarvoor hij oorspronkelijk tickets kocht. Wat die essentiële kenmerken zijn, is voor interpretatie vatbaar, net als wie ze bepaalt: de organisator of de tickethouder. Voor Ticketmaster en Live Nation lijkt de locatie van de drie Werchterfestivals - het festivalpark van Werchter - zo’n essentieel kenmerk.

Grote namen, zoals de Red Hot Chili Peppers en Pearl Jam, die dit jaar op Rock Werchter zouden spelen, kondigden hun aanwezigheid in 2021 al aan. Maar wat als iemand een ticket kocht voor een groep die volgend jaar of in 2022 niet in Werchter speelt, maar in een concertzaal? Kan de tickethouder zijn voucher inwisselen voor een ticket voor die show?

Soepelheid

Volgens Muylle is ‘het aan de ticket­bureaus om te handelen volgens de wet’. ‘Die lijkt ons duidelijk’, klinkt het op haar kabinet.