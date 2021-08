Toch een beetje Pukkelpop: mini-editie voor 1.500 bezoekers

Pukkelpopkwartier vindt plaats van 19 tot en met 22 augustus, niet op de wei in Kiewit, maar aan het ­Albertkanaal in Hasselt, waar van de late namiddag tot middernacht een festivalsfeer zal heersen.

Dat schrijven Het Belang van Limburg, Het Nieuwsblad en De Standaard. 'We besloten om niet bij de pakken te blijven zitten', zegt woordvoerder Frederik Luyten. 'Dit is wat we in korte tijd nog konden bewerkstelligen.'