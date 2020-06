Tom Bonte gaat concertzaal AB leiden

De 43-jarige Bonte volgt Dirk De Clippeleir op, die in januari overstapte naar mediagroep Bruzz . Hij leidde de voorbije 9 jaar de Beursschouwburg en slaagde erin het uitgedoofde kunstencentrum terug centraal in het Brusselse culturele veld te plaatsen en een nieuw publiek aan te trekken. Dit voorjaar stapte Bonte onverwacht op. Voor de Beursschouwburg was hij actief als programmator bij Vooruit in Gent en als assistent-programmator bij deSingel in Antwerpen.

'Ik zie voor AB een verbindende opdracht in deze kleurrijke hoofdstad en geloof sterk in een combinatie van verbreden en verdiepen. Maar eerst moeten we heelhuids uit deze crisis komen', zegt Bonte in een eerste reactie. De AB is al bijna drie maanden gesloten door de coronacrisis en blijft in elk geval tot september dicht. De grote zaal wordt op dit moment ingenomen door studenten van de KU Leuven die er hun examens afleggen. Dat zal nog de hele maand juni zo zijn, maar in juli en augustus zal de zaal opnieuw leeg zijn. De outdoorfestivals Boterhammen in het Park en Feeërieën in augustus in het Warandepark werden afgelast.