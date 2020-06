Tomorrowland bouwt digitaal alternatief

De organisatoren van Tomorrowland maken zich sterk dat ze dezelfde festivalbeleving kunnen oproepen als in De Schorre in Boom.

Het digitale Tomorrowland Around The World vervangt deze zomer de twee uitverkochte festivalweekends in Boom, die niet kunnen doorgaan door het coronavirus.

Het dancefestival Tomorrowland wordt deze zomer digitaal georganiseerd. Tomorrowland Around The World vindt plaats op 25 en 26 juli en is te volgen op een computerscherm, smartphone of tablet. Door te navigeren door een nieuw gecreëerde Tomorrowland-locatie kunnen festivalbezoekers het volledige festivalterrein met acht podia ontdekken.

Volgens medeoprichter Michiel Beers kreeg het festival de afgelopen maanden veel vragen om iets speciaals te doen tijdens de twee festivalweekends. Die wereldwijde verbondenheid was de inspiratie voor het nieuwe platform, zegt hij.

Festivalervaring

'Voor ons is het een beetje de festivalervaring heruitvinden, maar we geloven echt dat we de spirit van Tomorrowland en entertainment op het hoogste niveau kunnen brengen naar mensen over de hele wereld. We hopen dat honderdduizenden mensen zich op een verantwoorde manier verenigen en dat kleine Tomorrowland-bijeenkomsten bij mensen thuis - van Canada tot Australië, van Japan tot Brazilië en alles daartussenin - worden georganiseerd.'