Tomorrowland duikt in het rood

De vennootschap achter het befaamde Belgische dancefestival sluit 2018 af met een verlies van 5 miljoen euro, ondanks een hogere omzet. Dat is onder meer toe te schrijven aan hogere belastingen.

Achter het pas afgelopen muziekfestival Tomorrowland gaat een enorme organisatie schuil, waarmee ook veel geld gemoeid is. De vennootschap Weareone.world boekte vorig jaar een omzet van 106,2 miljoen euro, blijkt uit de begin deze maand neergelegde jaarrekening. De website De Rijkste Belgen merkte de jaarrekening op. De omzet komt licht hoger uit dan de 104,7 miljoen van het jaar ervoor.

Toch sluit het bedrijf 2018 af met een verlies van 5 miljoen euro tegenover een even grote winst het jaar ervoor. Daar zijn meerdere redenen voor. De onkosten stegen van 98,3 naar 102,5 miljoen euro, vooral door aanzienlijk hogere afschrijvingen en waardeverminderingen, en ook de 'andere bedrijfskosten' namen toe, maar de niet-recurrente onkosten daalden. Bovendien zakten de financiële opbrengsten en gingen de financiële kosten de hoogte in.

Geschil

8,6 Belastingen De belastingen belandden op 8,6 miljoen euro. De toelichting bij de jaarrekening heeft het over een 'globale regeling' met de fiscus naar aanleiding van een fiscale controle over de voorbije boekjaren.

Ook opvallend zijn de veel hogere belastingen. Die belandden op 8,6 miljoen euro, tegenover 3 miljoen in 2017. De toelichting bij de jaarrekening heeft het over een 'globale regeling' met de fiscus naar aanleiding van een fiscale controle over de voorbije boekjaren. De regeling slaat zowel op de btw als de vennootschapsbelasting en 'heeft hoofdzakelijk betrekking op een geschil over de verwerking van eerder verworven activa van de Tomorrowland-groep'.

Het is niet helemaal duidelijk hoeveel die regeling het bedrijf precies kost. De jaarrekening heeft het over een belastingsupplement van 8,6 miljoen voor de vorige boekjaren, maar dat bedrag komt exact overeen met alle betaalde belastingen in 2018, wat impliceert dat er geen aanslag was voor 2018 zelf. Tomorrowland reageerde dat het over de reden voor de regeling of het bedrag niet meer communiceert dan er in de jaarrekening staat.

Het management benadrukt in de toelichting dat het onderliggende resultaat positief evolueert tegenover de voorbije jaren. Het verlies werd aangezuiverd door de reserves van 11,7 miljoen aan te spreken. Het bedrijf is al jarenlang winstgevend, met uitzondering dus van 2018.

Afsplitsing