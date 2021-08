Tomorrowland richt eigen platenlabel op

Op het nieuwe platenlabel zal vooral plaats zijn voor artiesten die met Tomorrowland worden geassocieerd.

Het dancefestival Tomorrowland beschikt voortaan over een eigen platenlabel, Tomorrowland Music. Eerder lanceerde Tomorrowland ook al een eigen modelabel (TML by Tomorrowland) en een radiostation (One World Radio).

Het festival werd in 2020 en 2021 geannuleerd wegens de coronacrisis. De organisatie wil in afwachting van een volgende editie de typische Tomorrowland-muziek en -stijl bij het publiek thuis brengen. Een eigen platenlabel is daarbij de volgende stap.

'We hebben de extra tijd gebruikt om te focussen op projecten die al lang op ons lijstje stonden. Een daarvan was de lancering van ons eigen platenlabel', zegt CEO Michel Beers.

Op het platenlabel is vooral plaats voor artiesten die met Tomorrowland worden geassocieerd. De eerste release wordt 'You Got The Love', een nummer van Never Sleeps, een nieuw project van de Nederlandse dj's Afrojack en Chico Rose.