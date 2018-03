Tomorrowland trekt naar de Franse Alpen

De wintereditie van het vermaarde Belgische muziekfestival in Alpe d'Huez wordt voorlopig de enige buitenlandse.

Tomorrowland in Boom is een begrip in de festivalwereld, niet alleen in België maar ook ver daarbuiten. De organisatoren trokken met de succesvolle formule dan ook al meermaals naar het buitenland, meer bepaald de VS en Brazilië. Maar door problemen met een lokale partner gaan die overzeese edities voorlopig niet meer door.

Het festival maakte vrijdag echter bekend dat het toch nog, maar dan volledig op eigen kracht, naar het buitenland trekt. In maart 2019 komt er totaal nieuwe aanpak, in de vorm van een winterse editie. Die zal het Franse wintersportgebied ‘Alpe d’Huez Grand Domaine Ski’ aandoen en openstaan voor ruim 30.000 muziekliefhebbers van over de hele wereld.

Het wordt dit en volgend jaar de enige buitenlandse editie van het festival. Tomorrowland Winter zal zich over het hele skigebied uitstrekken. Er komen verschillende podia, waaronder een speciaal voor deze editie ontwikkelde mainstage aan de voet van de pistes. Het thema wordt 'The Hymn of the frozen Lotus'.