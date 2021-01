Troost in een bizar tijdperk

De Londense soulzangeres Arlo Parks wordt gezien als stem van de Generatie Z. Met ‘Collapsed in Sunbeams’ heeft ze haar langverwachte debuutalbum klaar. Portret van een vrouw die het persoonlijke universeel maakt.

Arlo Parks laat zich goed introduceren met een YouTube-filmpje waarop de 20-jarige Britse zich meester maakt van ‘Candy Says’ van The Velvet Underground. In de homevideo zingt ze zijdezacht en met dichtgeknepen ogen een flard van het nummer waarvoor Lou Reed in 1969 in het hoofd kroop van een vrouw die met haar seksuele geaardheid worstelt.

Parks is biseksueel en erg openhartig over de onzekerheden die haar coming-out vergezelden. In het soulvolle ‘Green Eyes’, een van de vooruitgeschoven singles van haar debuutalbum, gaat het over de schaamte en de sociale druk waar mensen die worstelen met hun seksuele identiteit tegen opboksen in hun kinderjaren. ‘Some of these folks wanna make you cry, but you gotta trust how you feel inside.’

Ik probeer mijn liedjes te schrijven zoals Murakami schrijft in ‘Norwegian Wood’: korrelig, gevoelig en menselijk. Arlo Parks Zangeres

Zonder voorkennis kan het ook gewoon een nummer over liefdesverdriet zijn. Het is een van Parks vele troeven: ze slaagt er in al haar songs in het persoonlijke alledaags te maken. Het verklaart haar 3 miljoen maandelijkse luisteraars op Spotify. Een van die fans is Michelle Obama. De voormalige Amerikaanse first lady zette ‘Eugene’ op de Spotify-playlist die haar podcast vol levenslessen ondersteunt.

In ‘Eugene’ zingt Parks met breekbare stem over iets dat ons allemaal weleens overkwam: een verboden verliefdheid. De tekst is uit haar leven gegrepen. De zangeres werd ooit zwaar verliefd op een vriendin die samen was met een man, Eugene, en was ziek van jaloezie.

Heavy shit, zou je denken. Maar muzikaal klinkt het nummer zo laidback dat je ervan gaat glimlachen. Ook in ‘Black Dog’ zoekt ze op verbluffende wijze de contrasten tussen licht en donker op. Ze schrijft aangrijpend over depressie, maar de muziek komt toegewaaid met de frisheid van een lentebriesje. Afgaande op de commentaren op haar socialemediakanalen was het nummer van grote betekenis voor al wie mentaal gebukt gaat onder de sociale beperkingen van het nieuwe normaal.

‘Collapsed in Sunbeams’ barst van zulke geraffineerde vertellingen. De nummers zijn geschreven en opgenomen in quarantaine in Londen. In de eerste lockdown ging Parks tijdelijk weer bij haar ouders in Hammersmith wonen. Een veilig schuiloord: haar vader en moeder brachten haar als kind de liefde bij voor muziek die niet alleen mooi maar ook interessant klonk. Haar Nigeriaanse vader, een jazz- en soulliefhebber, initieerde zijn dochter in Miles Davis, Thelonious Monk en Otis Redding. Haar Frans-Tsjaadse moeder hield van Prince en chansonniers als Serge Gainsbourg en Jacques Brel.

Gevraagd naar vijf helden die ze na de pandemie zou uitnodigen voor een diner, noemde ze in een interview de cineast Stanley Kubrick, de kunstfotograaf Wolfgang Tillmans, de schrijfster Zadie Smith - uit wiens ‘On Beauty’ ze de titel ‘Collapsed in Sunbeams’ haalde - en de muzikanten Joni Mitchell en Jimi Hendrix. Dat eclecticisme wordt weerspiegeld in haar smaak en invloeden. Muzikaal valt ‘Collapsed in Sunbeams’ onder de noemer neosoul, een muziekstroming die zowel jazz, soul, moderne r&b als pop omhelst.

Mentaal welzijn

Parks combineert haar muzikale onbevangenheid met een sterk poëtisch taalgevoel. Als kind keek ze amper televisie, literatuur was haar ding. ‘Ik was een heel stil kind met een brein dat overuren draaide’, vertelde ze onlangs. Ze was zeven toen ze haar eerste kortverhalen schreef. Op de middelbare school verslond ze het werk van Allen Ginsberg, Sylvia Plath en Haruki Murakami. ‘Norwegian Wood’ is een van haar favoriete boeken. ‘Ik probeer mijn liedjes te schrijven zoals Murakami in die roman: korrelig, gevoelig en menselijk.’

Op haar 14de begon ze met het Apple- programma GarageBand beats te maken die ze onder haar poëzie plakte. Pas toen ze haar stem echt had gevonden, stuurde Parks haar opnames naar BBC Music Introducing. Dat talentenplatform lanceerde de carrières van Ed Sheeran, Florence + The Machine en Jake Bugg. En ook de hare. Ze vond een label dat in 2019 ‘Super Sad Generation’ uitbracht.

Door de titel van dat geprezen minialbum, en de thema’s die ze aansnijdt, wordt Parks bestempeld als de stem van de Generatie Z. De generatie na de millennials, geboren rond het einde van de jaren negentig, zal structureel het meest last ondervinden van de coronacrisis. Authenticiteit en duurzaamheid zijn sleutelwoorden voor de digital natives. Ze besteden zoveel aandacht aan mentale welzijn dat ze weleens de kritiek krijgen dat ze hun leed uitvergroten. Dat kreeg Parks ook al te horen. ‘Ik kan maar hopen dat mijn muziek wat troost kan bieden in dit bizarre tijdperk’, zegt ze dan altijd.

Vandaag opent haar grote hart voor haar generatie zich muzikaal. Maar Arlo Parks wil meer kanten op met haar talent. Ze werkt aan een poëziebundel en is van plan een roman te schrijven. ‘Ik ben geïnteresseerd in kunst als geheel. Ik sta te springen om in verschillende mediums te duiken, of het nu schrijven, films maken of acteren is.’