Twee pandemieën houden jazzpianist Fred Hersch niet tegen

Als aidsoverlever kreeg de Amerikaanse jazzpianist Fred Hersch een flashback toen de covidpandemie losbarstte. Ter vertroosting verheft hij op ‘Songs From Home’ popliedjes tot meditaties op maat van het lockdowntijdperk.

Het zijn vreemde tijden, ook voor de Amerikaanse jazzpianist Fred Hersch (65). Het voorbije decennium bleef hij de projecten en tournees, solo en met zijn trio, aan elkaar rijgen. Sinds hij twaalf jaar geleden ontwaakte uit een twee maanden durende coma, gerelateerd aan het aidsvirus in zijn frêle lijf, is zijn pianospel alleen maar soepeler geworden. De internationale erkenning bleef niet uit.

Maar nu is het al van februari geleden dat hij nog voor een livepubliek heeft opgetreden. In de Village Vanguard, de beroemde New Yorkse jazzclub, speelde hij onlangs een gestreamd concert voor een lege zaal. 'Het was onwezenlijk niemand aan de tafeltjes te zien zitten van de club waar ik al 20 jaar kind aan huis ben', vertelt hij ons tijdens een videogesprek vanuit het huis in Pennsylvania waar hij alleen met zijn piano, een laptop en enkele microfoons het lockdownalbum ‘Songs From Home’ opnam.

Het is Thanksgiving en de pianist houdt zijn hart vast voor de weken die komen. Zelf deelt hij die avond de gevulde kalkoen met zijn levenspartner Scott Morgan. Bij zijn 91-jarige moeder, die alleen woont, laat hij een maaltijd afleveren. Maar hij denkt niet dat zijn buren, die de Trump-borden uit hun tuinen nog altijd niet weghaalden, de feestdis zo kleinschalig houden.

Album

De pianist ziet een opvallende analogie tussen de twee pandemieën, aids en corona, die hij meemaakte. 'In de Verenigde Staten gingen ze gepaard met een totaal gebrek aan medeleven. Ik heb het over het land waar in de jaren 80 eerst 50.000 mensen moesten sterven voor president Ronald Reagan het woord aids in de mond nam. Patiënten werden gemarginaliseerd. Het waren geen blanken van middelbare leeftijd met kinderen, maar homo’s, druggebruikers en Aziatische immigranten, 'undesirables' kortom. Het is wraakroepend te moeten vaststellen dat covid met even weinig compassie en empathie wordt afgehandeld door de Amerikaanse regering als de aidspandemie jaren geleden.'

Geen easy listening

‘Songs From Home’ gaf Hersch iets om op te focussen tijdens de lockdown. 'Eerst monterde ik mijn fans op met een dagelijks pianodeuntje via Facebook Live. Toen ik dat na een zevental weken beu was, ben ik aan het album begonnen. Eigenlijk is het de coronaversie van een ouder idee om een volledige plaat te wijden aan de jaren 1960.'

'Ik had ook nog tracks uit de catalogus van pakweg Burt Bacharach of Motown kunnen toevoegen, maar dat idee heb ik laten varen. Niet alle popsongs hebben voldoende harmonie om je tanden in te zetten. Het moest gesofisticeerd blijven. Ik wilde geen ‘Fred Hersch Plays The Sixties’-easylisteningplaat maken.'

'De gemene deler is dat de originele versies bijna allemaal tekst hebben en dat ik muziek en tekst interpreteer op de fijngevoeligste manier. Het album heet ‘Songs From Home’ omdat het liedjes zijn, geen jazzstandards. De meeste leerde ik kennen nog voor ik jazzmuzikant was. ‘Wouldn’t It Be Loverly’ komt uit ‘My Fair Lady’. De folksong ‘The Water Is Wide’ zong ik op mijn tiende in het koor. ‘When I’m Sixty Four’ van The Beatles en ‘All I Want’ van Joni Mitchell hoorde ik voor het eerst op de middelbare school.'

Die popsongs vol jeugdherinneringen werden aangevuld met composities die troost bieden in onzekere tijden. ‘After You’ve Gone’ doet dienst als 'saluut' aan president Donald Trump. Cole Porters ‘Get Out Of Town’ beschrijft hoe Hersch met vele anderen zijn geliefde, maar desolate New York tijdelijk verliet. Ook de ingetogen lezing van Duke Ellingtons ‘Solitude’ en ‘Consolation (A Folk Song)’ van Kenny Wheeler, een van zijn favoriete componisten, is muzikaal comfortfood.

Hersch laat zich meeslepen terwijl hij tussen de noten ruimte laat en de diepte opzoekt. 'Een van de voordelen van ouder worden is dat je leert meegaan met de flow', klinkt het. 'Sinds mijn coma speel ik losser en vrijer. Door lange tijd geen controle te hebben over mijn eigen leven had ik er daarna ook minder behoefte aan. Ik ben gestopt met hard proberen, laat dingen makkelijker gebeuren, met als fijne bijwerking dat het me moeitelozer lijkt af te gaan.'

Deadlines nodig

'Een dankbaar neveneffect van de lockdown is dat mensen zich beginnen te realiseren dat ze alle stuff die hen aangepraat wordt niet nodig hebben. Ik heb dit jaar alleen wat opnamemateriaal gekocht en e-books voor op mijn Kindle. Waarom zou ik kleren kopen? Ik ga niet uit, treed niet op en mijn kast hangt vol. Mensen doen tegenwoordig zaken in hun ondergoed. Een mooi hemd om te zoomen volstaat.'

In het begin van de lockdown vreesde Hersch dat hij een deel van zijn identiteit zou moeten opgeven, maar er zat niets anders op dan zich aan te passen aan de nieuwe realiteit. 'Ik speel piano, kijk Netflix, lees, kook en wandel. Na 45 jaar keihard werken is dat niet zo verschrikkelijk. ‘Songs From Home’ moest aantonen dat ik artistiek niet hulpeloos achterbleef. De uitdaging voor 2021 is groter, dan wil ik samen met mijn trio en een strijkkwartet een studioalbum met nieuw materiaal opnemen geïnspireerd door mijn boeddhistische meditatiepraktijk. Componeren lukt nu minder goed dan pianospelen. Daar heb ik blijkbaar deadlines voor nodig.'