Uit de donkere schaduw van haar moeder

De jazz- en soullegende Nina Simone had een dochter die pas op haar 52ste debuteerde als zangeres. Lisa Simone sluit zaterdag het Brussels Jazz Festival in Flagey af.

Behalve een fenomenale zangeres was Nina Simone (1933-2003) in de jaren 60 en 70 een van de gezichten en stemmen van de zwarte burgerbeweging. Een van haar bekendste songs, ‘Four Women’, beschrijft de impact van de huidskleur van vier Afro-Amerikaanse vrouwen op hun leven. ‘Mississippi Goddam’ en ‘Young, Gifted and Black’ waren lijfliederen van de Afro-Amerikaanse protestbeweging. Simone was de eerste zwarte artieste die haar afrokapsel niet onder een pruik verborg, zoals Martha & The Vandellas en The Surpremes volgens de conventie deden. Ze overleed in 2003 in Frankrijk, waar ze na vele omzwervingen was verzeild nadat ze vanwege haar huidskleur uit de VS was verjaagd.

Muziek was voor Lisa Simone, hier live in 2017, een late roeping.

Minder bekend is dat Simone een dochter heeft met een vrij jonge zangcarrière. Lisa Simone (56) is het enige kind uit haar turbulente huwelijk met Andy Stroud, een oud-politieman met een Nederlandse vader en een Afro-Amerikaanse moeder. Lisa, een Broadway-actrice, kwam in 2008 ten tonele op ‘Simone on Simone’, een hommage aan haar moeder.

Nijmegen

In 2014 volgde haar officiële eerste eigen album ‘All is Well’, gevuld met licht verteerbare jazzsoul. Ze legt nu de hand aan haar derde album, dat later dit jaar uitkomt. Volgens de website van Flagey, waar ze zaterdag optreedt in de prachtige Studio 4, wordt het een eerbetoon aan de liefde en haar Afrikaanse roots.

Lisa Simone had in 2015 een opmerkelijke rol in de documentaire ‘What Happened, Miss Simone?’, waarin ze een boekje opendeed over de donkere kant van haar moeder. Nina leed aan een zware bipolaire stoornis. Die diagnose werd pas ergens in de jaren 80 gesteld, toen Simone in de Nederlandse stad Nijmegen woonde. De ziekte had een zware impact op de relatie tussen de onberekenbare moeder en haar dochter. Lisa kreeg soms rammel. In de documentaire noemt ze haar moeder, bij wie ze tot haar 14de woonde, een monster.

Nina Simone was bipolair en sloeg haar dochter Lisa, die op haar 14de het huis uitvluchtte.

‘Die uitspraak was een berekende beslissing’, zei Lisa daar enkele jaren geleden over in De Tijd. ‘Ik moest heel even nadenken of ik die pijnlijke waarheid echt wilde delen met de buitenwereld, maar het was het juiste moment en het geschikte platform. Het kon het ook alleen maar omdat ik mijn moeder vergeven heb wat ze me toen heeft aangedaan.’

Op haar 14de vluchtte Lisa het huis uit en ging ze bij haar vader wonen, waarna moeder en dochter lange tijd geen contact hadden. In hetzelfde interview getuigde ze dat ze haar moeder ooit een brief schreef om te vertellen dat ze van plan was geweest zelfmoord te plegen. ‘Die brief heb ik nog steeds. Ik raakte erbovenop door het besef dat ze ondanks alles haar best deed, en alleen de pijn doorgaf die ze zelf had ervaren. Mijn moeder heeft het niet makkelijk gehad. Haar kinderdroom om de eerste zwarte concertpianiste te worden was haar ontnomen. Als zwart kind carrière maken in de klassieke muziek was hetzelfde als gaan golfen of polo spelen. Dat werd toen gewoon niet aanvaard, ook al geloofde mijn moeder rotsvast dat het haar wel zou lukken en had ze er het talent voor. In alles wat ze deed, excelleerde ze, maar ze moest een hoge prijs betalen voor haar uitzonderlijke talent. Ze voelde zich niet geliefd en geapprecieerd en dat had een weerslag op haar omgeving.’

In de laatste jaren van Nina’s leven groeiden moeder en dochter weer naar elkaar toe. Dat Lisa pas op latere leeftijd als zangeres debuteerde, schrijft ze toe aan haar traumatische jeugd. ‘Er zitten veel gaten in de herinneringen aan mijn kindertijd, wat meestal een indicatie is van een traumatische periode. Men heeft me verteld dat mijn moeder altijd bezorgd was als ik zong. Ze wou me behoeden voor de fouten die ze zelf gemaakt had. Mijn stem is lange tijd een pijnlijk onderwerp geweest, waar ik pas op latere leeftijd mee in het reine ben gekomen.’