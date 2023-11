Met ‘Shades of Joy’ heeft Vaya Con Dios voor het eerst in bijna 20 jaar een nieuw album uit. 'Niemand verplichtte ons tot iets', zegt zangeres Dani Klein, wat volgens haar resulteerde in de 'meest relaxte plaat ooit' van de belpopband. 'Laat je niets voorschrijven, leer van het leven zelf.'