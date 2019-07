Vestiville dreigt juridisch kluwen te worden

Gedupeerde ticketeigenaars van het afgelaste hiphopfestival Vestiville krijgen hun geld terug van de twee ticketverkopers. Maar hoe en wanneer?

‘Welkom bij Vestiville, de toegangspoort tot een Urban oase van muziek, kunst en verwondering. Ervaar de Ville. Leef de Ville.’ Die slagzin stond maandagnamiddag, drie dagen nadat het Lommelse stadsbestuur Vestiville had afgelast, nog altijd te lezen op de website van het hiphopfestival. Vestiville is een morele wet, komen we verder te weten. ‘Het geeft een ziel aan het universum, vleugels aan de geest, een vlucht naar de verbeelding, (…) Het is de essentie van orde en leidt naar alles wat goed, rechtvaardig en mooi is (…)’

De website rept met geen woord over de afgelasting enkele uren voor het festival vrijdag van start zou gaan omdat de veiligheid van het publiek en de artiesten niet kon gegarandeerd worden. Ook het officiële Twitteraccount van het festival zwijgt al een paar dagen. Na de tweet van vrijdag, waarin de organisatie de beslissing over de afgelasting bij de Lommelse burgemeester Bob Nys legde, volgde geen communicatie meer. Officieel heeft Vestiville de stekker er dus niet zelf uitgetrokken.

Terugbetaling

Dat kan juridisch belangrijk worden bij de financiële afhandeling voor artiesten, leveranciers en tickethouders. Het afgelopen weekend bestond daarover de grootste onzekerheid. De tickethouders worden zeker al terugbetaald, beloofden de twee ticketaanbieders maandag. Op de website van Festicket staat te lezen dat de verkoper contact gaat opnemen met de organisatoren om te weten te komen waarom het festival geannuleerd is. Daarna zullen de via hen aangekochte tickets terugbetaald worden.

Vestiville geeft een ziel aan het universum en vleugels aan de geest. Homepage van het hiphopfestival

Wanneer de gedupeerden hun geld mogen verwachten en over hoeveel tickets het gaat, staat niet in het bericht. Ook niet of dat geld geblokkeerd staat op een aparte rekening of al aan de organisatie van het festival was besteed. Festicket was via geen enkele weg bereikbaar voor commentaar.

Ook bij Eventbrite, dat ook toegangstickets verkocht voor het geannuleerde hiphopfestival, reageerde niemand. Er kwam enkel een communiqué, waarin het bedrijf een snelle terugbetaling belooft. Eventbrite laat daarin weten dat het nog werkt aan de laatste praktische details over de terugbetaling. Klanten krijgen in de loop van de volgende dagen de prijs van de tickets teruggestort op de bankrekening die ze bij de aankoop hebben gebruikt. Eventbrite, zo staat er, gaat daarna wel proberen om het geld te recupereren bij de organisatoren.

Faillissementsfraude

De vraag is echter: bij wie? Twee van de drie organisatoren zitten in de cel op verdenking van schriftvervalsing, misbruik van vertrouwen en oplichting. Het gaat om een Nederlandse broer en zus. Volgens Het Laatste Nieuws laten ze een put van 3 miljoen euro achter. De naam van een van hen, Ravuth Ty, komt niet voor in de akte van de bvba Vestival die in november 2018 werd opgericht. De zetel van dat bedrijf bevond zich in een kantoortje in het Centraal Station in Antwerpen. Niet meteen het kloppend hart dat je verwacht bij een muziekfestival dat oorspronkelijk mikte op 125.000 bezoekers.

Schermvullende weergave De politie kwam in actie. ©Photo News

Er waren vanaf het begin grote twijfels rond Vestiville. Er werden bijvoorbeeld al tickets verkocht zonder dat het gemeentebestuur van Lommel toestemming had gegeven. Later gaf de gemeente toch de nodige vergunningen. Organisator Ravuth Ry sleepte een twijfelachtige reputatie mee uit Nederland, waar in 2014 een soortgelijk festival van hem in Nijmegen failliet ging. De curator had het in zijn verslag, dat de krant Het Belang van Limburg kon inkijken, over faillissementsfraude. Ry zat toen al in het buitenland en is nooit vervolgd.