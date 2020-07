'Voor 400 man wordt rendabiliteit Gent Jazz moeilijk'

In navolging van andere muziekfestivals waagt ook Gent Jazz zich aan een bubbeleditie voor maximaal 400 toeschouwers per avond. Veel werk, weinig winstkansen. ‘Maar het was asociaal om niets te doen’, zegt organisator Bertrand Flamang.

Er waren bijna 10.000 tickets verkocht, waaronder de bulk voor de avond met Sting die vorig jaar al moest afzeggen door stem- en keelproblemen. Toen kwam de pandemie. Op 15 april gelastte Gent Jazz zijn editie van deze zomer af. Op 24 juni vond de Nationale Veiligheidsraad het plots wel kunnen mensen deze zomer gecontroleerd samen te brengen voor ontspanningsactiviteiten.

En zo start woensdag de coronaproof ‘1.5-editie’ van Gent Jazz - een knipoog naar de anderhalvemetersamenleving. Tot 21 juli zijn elke avond twee à drie Belgische acts te zien op de Bijlokesite. 400 mensen zijn welkom, in bubbels van maximaal 15. Tussen die bubbels blijft anderhalve meter afstand. Iedereen wordt aan tafel bediend. In augustus volgt ook een kleinschalige editie van Jazz Middelheim voor 800 mensen, tenzij nieuwe coronabroeihaarden er anders over beslissen.



Er is veel tijd verloren. Over de veiligheidsmatrix is tien weken gepalaverd tot alle punten en komma’s op hun plaats stonden. Bertrand Flamang Festivalorganisator

Voor Bertrand Flamang, die beide festivals organiseert, waren het frustrerende maanden. Hij vindt dat er veel tijd is verloren. Bijvoorbeeld met de Event Risk Matrix (ERM), de veiligheidsmatrix die bepaalt of een evenement coronaproof is. ‘Daar is tien weken over gepalaverd tot alle punten en komma’s op hun plaats stonden’, zegt hij.

Laat perspectief

Begin juni was die matrix zo goed als klaar, net als de meeste protocollen om opnieuw veilig op te starten. Maar de festivalsector kreeg pas perspectief op de allerlaatste Veiligheidsraad voor de zomervakantie. ‘Om op 1 juli te beginnen. Terwijl we op 15 juni in een vliegtuig konden stappen om in Spanje naar een openluchtconcert voor 800 man te gaan. Dat begrijpt geen zinnig mens. In onze buurlanden is meer voortschrijdend inzicht dan hier aan de dag gelegd voor de heropstart van de livesector.’

Waarom kon het daar wel en bij ons niet? ‘Moeilijke vraag. Omdat politici in andere landen wel durven terug te komen op genomen beslissingen? Hadden ze ons vanaf het begin niet als potentiële opstarter van broeihaarden maar als strategische partner gezien, was dat voor iedereen beter geweest. Voor de eventsector en voor iedereen die zo hunkert naar samenzijn en wil genieten van leuke dingen doen.’

Flamang weet nog maar twee weken dat hij 400 man mag binnenlaten op de Bijlokesite. Tot dan was het: misschien 200. ‘Met 200 hadden we dit waarschijnlijk niet gedaan. Voor 400 man wordt het al moeilijk om geld over te houden. Door de extra veiligheidskosten, de capaciteitsbeperking en de weinige tijd die we hadden om ons publiek informeren is dit qua logistiek en communicatie een dure editie.’

Waarom dan geen jaartje overslaan? ‘We moeten werken’, zegt Flamang. ‘Het is onze kerntaak als gesubsidieerde vzw een levend publiek op te zoeken met goede livemuziek. Een zomer overslaan is misschien een optie voor organisaties die sterk afhankelijk zijn van subsidies, maar wij halen bijna 90 procent van ons budget uit de markt. Wij kunnen dus alleen bestaan als we ondernemen.’

‘We wíllen ook werken, uit solidariteit met de economie en de maatschappij’, zegt de organisator tot slot. ‘Het was asociaal geweest om niets te doen. Voor veel mensen en bedrijven uit het ecosysteem van de livesector zijn alle beetjes welkom. Het ergste is nog niet achter de rug.’