Wallonië versoepelt afstandsregel voor concerten

'De culturele sector is klaar om het publiek in alle veiligheid te ontvangen', zegt Linard woensdag. 'Het is belangrijk dat de organisatoren, de zalen, de artiesten en de technici, die zwaar werden getroffen door de crisis, opnieuw kunnen werken in omstandigheden die langzaam normaliseren, in lijn met de andere sectoren. Het is van fundamenteel belang dat de burgers opnieuw toegang krijgen tot cultuur. Leven zonder cultuur is geen leven.'