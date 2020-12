‘We mogen niet weer zo’n jaar verliezen’...

Jef Neve moest door de pandemie een hele wereldtournee afzeggen. Toch trad de pianist nooit meer op dan in het jaar waarin de livemuziek zweeg. ‘Die streams zijn misschien niet the real thing, maar ze gaan nooit meer weg.’

Lang moet Jef Neve (43) niet nadenken over zijn meest onvergetelijke moment van 2020. Dat beleefde de pianist in april, toen hij optrad voor het personeel van het Universitair Ziekenhuis van Gent. ‘Tussen twee concertjes kwamen een dokter en een verpleegster naar me met een filmpje van een vrouw die voor haar leven vocht en mijn concert had gevolgd op haar kamer’, vertelt hij via Skype. ‘De tranen liepen over haar wangen. Zoiets snijdt je adem af. Plots werd het voor mij heel concreet wat het betekent om als muzikant in een samenleving te staan. We zijn troubadours. We zijn er om de harten van de mensen te vullen.’

Jef Neve is een Belgische pianist. Hij studeerde jazz en piano aan het Lemmensinstituut in Leuven en woont in Aalter. Neve bracht dit jaar het album ‘Mysterium’ uit en bouwde zijn eigen studio uit tot een livestreamfabriekje voor zijn eigen concerten en die van collega’s.

In augustus verscheen alsnog, begeleid door een bescheiden blazersgroep, zijn album ‘Mysterium’. Door de coronacrisis werd het tweemaal uitgesteld. De internationale tournee zou fors zijn: Canada, Mexico, Japan, zelfs Qatar. Dat ging allemaal niet door. Toch was Neve in 2020 met zowat 100 shows actiever dan in een normaal concertjaar. Hij deed de coronaproofedities van zomerfestivals en stond in het najaar in culturele centra. Maar het merendeel gebeurde online vanuit zijn muziekstudio in Aalter: voor zijn volgers op Facebook en Instagram, bedrijfsconcertjes via Zoom of betalende livestreams in duo met telkens een andere Belgische muzikant. Dat is niet alleen een originele manier om zijn coronajaar een beetje kleur te geven, Neve verhuurt zijn studio - inclusief vaste technici en cameralui - ook aan collega-muzikanten met aanvragen voor livestreamconcerten van bedrijven of andere opdrachtgevers. Hij geeft ze een podium en werk.

Is 2020 het jaar waarin u zich meer werkgever dan muzikant voelde?

Jef Neve: (lacht) ‘Nee. Het enige werk dat ik aanreik, zijn mijn eigen concerten. Voor mezelf en voor onze mensen. We hebben twee cameramensen en een klank- en een beeldmixer in huis. Voor collega-artiesten ben ik niet meer dan een facilitator. Ze kunnen in mijn studio terecht voor hun eigen opdrachten. Ik denk dat dat een aantrekkelijke plaats is voor muzikanten. We zitten in de natuur, de studio heeft een goede akoestiek en is groot genoeg voor zowel jazz, pop als klassiek.’

‘We roeien met de riemen die we hebben. Het merendeel van mijn collega’s - en ik heb het voorrecht met de top samen te spelen - doet momenteel ander werk: zonnepanelen leggen, in de bouw werken, name it. Door de onlineconcerten kunnen we het hoofd net boven water houden. We moeten ons hier samen doorslaan tot de storm gaat liggen.’

Het probleem van dit vermoeiende land is dat je niet weet op welke politicus je boos moet zijn. Jef Neve Pianist

Is het de bedoeling om dit model aan te houden tot we opnieuw naar concerten mogen?

Neve: ‘Ja, en misschien ook langer. Ik steek niet onder stoelen of banken dat ik the real thing verschrikkelijk mis. Streams zijn leuk, maar niet hetzelfde als spelen voor een concertzaal met 2.000 mensen die uit hun dak gaan. Toch geloof ik niet dat livestreams samen met covid verdwijnen. We gaan naar een hybride model waarbij mensen die fysiek niet op een show raken thuis tegen verminderd tarief kunnen volgen.’

‘Het interessante is dat je met concertstreams een unserved audience bereikt. In veel culturele centra raken niet-abonnees moeilijk binnen omdat de abonnementenhouders alle plaatsen innemen. Of denk aan ouderen die moeilijk te been zijn. Mijn grootmoeder van 95 is blij dat ze haar kleinzoon dit jaar zag optreden, zelfs al was het op haar telefoon. Voor klassieke concertzalen kan het ook een doeltreffende manier zijn om jongeren rechtstreeks te bereiken, op hun smartphone.’

Hoe de pandemie dit jaar het concertleven de keel dichtkneep, is ongezien. Worden de optredens kleinschaliger?

Neve: ‘Ik mag hopen van niet! Het was een geluk bij een ongeluk dat we door corona de rijkdom van de Belgische muziekscene konden etaleren. Ik denk niet dat iemand deze zomer op Gent Jazz of Jazz Middelheim de internationale bands heeft gemist. Maar nog zo’n zomer met openluchtfestivals voor een beperkte capaciteit van 400 man is financieel niet realistisch: als ondernemer kom je zo nooit uit de kosten.’

‘Veel artiesten halen hun inspiratie en nieuwe inzichten uit hun ontmoetingen en contacten met buitenlandse collega’s. Voor mij zou een terugkeer naar het lokale het einde van mijn internationale carrière zijn, want het begin van artistieke stilstand.’

‘Op dit moment ziet niemand zichzelf in Werchter, Hasselt of Boom tussen 60.000 of 80.000 festivalgangers staan. Maar dat komt terug, daar ben ik zeker van. Ik kan niet wachten toe iedereen gevaccineerd is en we weer naar een normale omgangsvorm met elkaar gaan. We zijn een zeer kostbaar jaar aan het verliezen.’

De troostmomenten van Jef Neve Podcast: ‘De Bourgondiërs’ ‘Vorig jaar heb ik het boek gelezen, maar ik was veel vergeten. Bart Van Loo mag elke avond in mijn living komen vertellen over deze bijzonder periode om fier op te zijn als Vlaming. Onze contreien waren vooruitstrevend in de kunsten, de handel en de architectuur. Gent was toen een voortrekker en de Gentenaren hadden al een gezonde vorm van koppigheid. Helemaal waarom ik zo gek ben op hun stad.’ Boek: ‘Leopold II’, Johan Op de Beeck ‘Black Lives Matter en de discussie over de Leopold-standbeelden waren de trigger om dit boek te lezen. Congo was een zwart gat in mijn kennis. Ik kreeg er te weinig van mee op school. Het is niet bepaald de meest rooskleurige bladzijde uit onze geschiedenis.’ Muziek: Arthur Honegger ‘Een Zwitserse componist uit de vorige eeuw die een nieuw muzikaal systeem introduceerde dat voor een niet-muziekkenner als atonale muziek klinkt. Ik heb veel naar hem geluisterd als inspiratie voor mijn muziek, iets waarvoor ik anders geen tijd zou hebben gehad en nu tijd voor kon maken.’





We zullen misschien ook een tweede verliezen. Houdt u daar rekening mee?

Neve: ‘Het mag gewoon niet. Ze moeten maar een oplossing vinden om iedereen tegen de zomer te vaccineren. (op dreef) Ik hoop dat onze politici in 2021 eindelijk eens out-of-the-box gaan denken. Als we Tomorrowland kunnen organiseren voor 50.000 man, moet het ook mogelijk zijn om in De Schorre een vaccinatiecentrum voor 50.000 man te bouwen. Waarom is de evenementensector dit jaar niet meer ingeschakeld om de crisis te managen? Die mensen willen en kunnen dat, maar de beleidsmakers luisteren niet naar hen.’

Er bestond geen handleiding voor deze crisis. En België is een complex land.

Neve: ‘Akkoord, maar er zijn toch onoverkomelijke fouten gemaakt? De grootste vergissing was het terugschroeven van de bezoekerscapaciteit in augustus. Dat heeft de cultuursector enorme schade berokkend. De boekingen begonnen net weer binnen te lopen, organisaties durfden weer schoorvoetend te ondernemen. Ik was echt kwaad, zeker toen de contactbubbel werd uitgebreid. Daar is nooit één kop voor moeten rollen. Het probleem van dit vermoeiende land is dat je niet weet op welke politicus je boos moet zijn.’

Tot slot: wat is plezierig aan een Zoom-concert op een bedrijfsfeestje met personeel dat thuiszit?

Neve: ‘Voor die mensen geldt hetzelfde als voor zorgverleners, ziekenhuispersoneel of fans die voor mijn sessies betalen: het maakt hun ellende draaglijker in dit verduivelde jaar. Rond de zomervakantie vroegen bedrijven me om hun medewerkers een hart onder de riem te steken voor ze met vakantie vertrokken. In deze periode willen bedrijven hun werknemers een kerst- of nieuwjaarsgeschenk meegeven in de vorm van een concert, bijvoorbeeld tussen twee vergaderingen. Zolang het bedrijf een neutraal profiel heeft, zie ik geen enkele reden om dat niet te doen. Alleen politieke partijen hoeven me niets te vragen.’ (lacht)

Jef Neve herneemt zijn online duoconcerten op 11 januari, jefneve-live.com