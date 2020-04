Wynton Marsalis eert overleden vader met online concert

De Amerikaanse jazzvirtuoos Wynton Marsalis verloor twee weken geleden vader Ellis aan Covid-19. Met zijn Jazz at Lincoln Orchestra brengt hij woensdagnacht musici uit de hele wereld samen voor een online concert dat de menselijke veerkracht in de verf wil zetten.

'Wat kan je zeggen over verdriet in een tijd waarin veel mensen naasten verliezen die zoveel voor hen betekenen?” Componist, trompettist en bandleider Wynton Marsalis verbeet zijn tranen en zocht naar de juiste woorden toen hij op Facebook de wereld inlichtte over de dood van zijn vader.

Pianist en muziekpedagoog Ellis Marsalis jr. overleed op woensdag 1 april op zijn 85ste in een ziekenhuis in zijn geboortestad New Orleans, vier dagen nadat hij er was opgenomen. 'Die tranen zijn er nog steeds niet', klinkt het bij Wynton, de bekendste van Ellis’ zes zonen, als we hem opbellen. 'Er is geen universele manier om te rouwen. Iedereen doet het op zijn manier. Ik doe het door productief te blijven.'

Momenteel legt hij de laatste hand aan de voorbereidingen van het online galaconcert van Jazz at Lincoln Center (JALC). Het concept van het gala is simpel: iedere band speelt thuis en streamt zijn optreden.

Al grappend heb ik mijn vader nog gewaarschuwd: 'zie maar dat Covid je niet te pakken krijgt.' Wynton Marsalis

'Voortdurend werken en vaak op een heel ernstige manier bezig zijn, heb ik waarschijnlijk van mijn vader. Werken, repeteren, nieuwe dingen blijven leren: het was zijn lust en zijn leven. Als je dat ziet als kind, neem je dat over. Maar onder elkaar grapten we er de hele tijd op los. Ook een week voor zijn dood nog. Dan plaagde ik hem door te zeggen dat ik beter piano kon spelen dan hem. Maar hij was nog heel lucide hoor. Hij corrigeerde me zelfs toen ik me op een bepaald moment vergiste bij de naam van een muzikant. Al grappend heb ik hem ook nog gewaarschuwd: ‘Zie maar dat Covid je niet te pakken krijgt.'

Brussels Jazz Orchestra

Midden februari was Wynton met zijn orkest nog drie dagen op rij te gast in Bozar. Vooral op het gezamenlijke concert met het Brussels Jazz Orchestra (BJO) blikt hij met veel plezier terug. “Ik hield van hun orkestraties, van de composities van Bert Joris, van de spirit van bandleider Frank Vaganée, van de ritmesectie met pianiste Nathalie Loriers en drummer Tony Vitacolonna,… Na afloop heb ik Frank meteen verteld dat dit een van de beste duo-optredens was die we ooit gedaan hadden.'

Zij zijn er straks op het online gala opnieuw bij. Zelf brengen Wynton en zijn orkest op het concert het nummer ‘Emancipation Celebration’ van Duke Ellington, dat op hun jongste eerbetoon aan The Duke staat.

Het is ook een symbolisch gebaar, 'want wachten we niet allemaal om bevrijd te worden uit onze huizen?' Toch pleit de orkestleider niet voor een naïef optimisme. Daarvoor liggen de veldhospitalen in Central Park en de massagraven op Hart Island er te troosteloos bij. 'We moeten niet doen alsof straks alles ineens weer goed zal gaan. Ik heb het over optimisme in de context van actie. Ook de muziek die we brengen komt voort uit pijn. Muziek is vaak onderstut geweest door ongelijkheid, en dat zal zo blijven. Voor veel mensen is het leven nog steeds geen walk in the park.'

In het postcoronatijdperk zal de wereld niet noodzakelijk gelijker zijn, denkt hij. 'Hoe ging het eraan toe na de doortocht van de Spaanse griep, na de wereldoorlogen? Alleen meer en een beter onderwijs kan de wereld redden.' Het weerhoudt er hem niet van een oud adagium van zijn vader aan het hart te blijven drukken. 'Je hoeft zelf niet door een auto te zijn aangereden om te sympathiseren met iemand die wel is aangereden.'