Zanger Scott Walker overleden

Scott Walker maakte deel uit van de popgroep The Walker Brothers, die in de jaren 60 in Groot-Brittanniƫ hits scoorden als 'The Sun Ain't Gonna Shine (Anymore)' en 'Make It Easy on yourself'. Als soloartiest bracht hij later meer experimentele platen uit. De muzikant, die in de VS geboren is, woonde al tientallen jaren in Groot-Brittanniƫ.