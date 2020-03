Zangeres Liesbeth List overleden

De Nederlandse zangeres Liesbeth List is woensdag in haar woonplaats Soest overleden. Ze werd 78.

De zangeres werd in 1941 geboren als Elly Driessen in Bandoeng, in Nederlands-Indië. Ze groeide op bij pleegouders op het Waddeneiland Vlieland in Friesland. Op haar achttiende trok ze naar Amsterdam, waar ze Ramses Shaffy ontmoette. Hij vroeg haar voor het album 'Shaffy Chantant', een doorslaand succes. Shaffy en List werden een begrip, als vrienden en als zangers.