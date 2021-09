'Zorba de Griek'-componist Mikis Theodorakis overleden...

De bekendste Griekse muziekcomponist is op 96-jarige leeftijd overleden. Meer nog dan het brein achter de wereldberoemde 'sirtaki' staat Theodorakis in eigen land bekend als verzetsheld tijdens de Griekse burgeroorlog.

'Vandaag hebben we een deel van de Griekse ziel verloren. Mikis Theodorakis, Mikis de leraar, de intellectueel en de radicaal is heengegaan', laat minister van Cultuur Lina Mendoni weten. Theodorakis sukkelde al even met zijn gezondheid. Begin 2019 werd de componist een tijdje opgenomen in het ziekenhuis met ademhalings- en hartproblemen.

Theodorakis werd in 1925 geboren op het eiland Chios en componeerde zijn eerste stukken nog voor hij een muziekinstrument leerde spelen. In zijn carrière schreef hij tientallen stukken en vijf klassieke opera's, maar hij raakte vooral bekend dankzij de 'Dans van Zorba'. Dat nummer maakte deel uit van Theodorakis' soundtrack voor de film 'Zorba de Griek' uit 1964. Het prijkte wekenlang bovenaan de hitlijsten. Het bijbehorende dansje - de sirtaki - maakte het nummer wereldberoemd.

Gefolterd

Het muzikale oeuvre van Theodorakis kan niet los gezien worden van 's mans politieke engagement. Als jonge twintiger was hij tijdens de Tweede Wereldoorlog actief in het Griekse verzet, waardoor hij uitgroeide tot een symbool van de strijd tussen de Griekse communisten en de regering, die gesteund werd door het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Theodorakis werd gevangengenomen en gefolterd, wat hem het aura van martelaar bezorgde.

Kolonelsregime

De componist trok zijn strijd tegen het Griekse kolonelsregime door in zijn muziek en gaf honderden concerten om zijn protest kracht bij te zetten. Na de val van de rechtse militairen in de jaren 70 maakte Theodorakis zijn intrede in de politiek. Hij zetelde verschillende jaren in het Griekse parlement en was van 1990 tot 1992 minister onder premier Konstantinos Mitsotakis. Een aanbod om president van Griekenland te worden, wees hij wegens zijn leeftijd van de hand.