Zorn en Zappa go classic

Brussels Philharmonic gaat op het muziekfestival Ars Musica aan de slag met het stuurse repertoire van de rockiconoclast Frank Zappa en de avant-gardecomponist John Zorn. ‘Hun werkelijkheid kent geen grenzen.’

Studio 4 in Flagey in Brussel. Dirigent Brad Lubman roept zijn hobospelers tot de orde. ‘Het spijt me dat ik de micromanager moet uithangen, maar dit is Zappa. Elke komma telt.’ Op het podium zitten bijna honderd musici van Brussels Philharmonic. Voor hun neus ligt de partituur van het progrocknummer ‘Pedro’s Dowry’ van de gitarist Frank Zappa (1940-1993). De Amerikaanse rockiconoclast schreef de compositie in 1968, te midden van zijn wilde rock-’n-rolljaren, maar bracht het nummer pas voor het eerst uit in 1979. In 1983 nam hij het op met het London Symphony Orchestra.

‘Pedro’s Dowry’ is een van de twee Zappa-composities die Brussels Philharmonic vrijdag zal spelen op de openingsavond van het hedendaagse muziekfestival Ars Musica. Het andere, ‘Envelopes’, stamt uit dezelfde periode. Naast nummers van Zappa staat ook een concertwerk van de Joods-Amerikaanse jazz- en avantgardemuzikant John Zorn op het programma.

Een klassiek ensemble dat de grootste muzikale antiracisten en dwarsliggers in de geschiedenis van de rock en jazz te lijf gaat, het klinkt zowel opwindend als redelijk onmogelijk. Het is niet de eerste keer dat Brussels Philharmonic zich op hun creaties stort. Wel uniek is dat Zappa en Zorn voor het eerst samen te horen zijn op één avond. Links en rechts leidt dat tot zenuwachtigheid bij de orkestleden. Enkelen zien we verstomd naar de noten op hun blad staren, anderen moet de ceremoniemeester speels corrigeren. ‘I liked that first sound’, geeft Brad Lubman een violist te verstaan. ‘Waarom heb je hem veranderd?’ De man grimast ongemakkelijk. Je ziet hem denken: ‘Ik weet het niet. Omdat het Zappa is?’

‘Het komt helemaal goed, zeker weten. Het is een excellent orkest’, vertelt de New Yorkse dirigent na de repetitie in zijn loge. Zappa en Zorn zijn geen cadeau voor een klassiek geschoolde muzikant: grote technische uitdagingen, onverklaarbare tempowisselingen. Het is zowel een kwestie van techniek als feeling, zegt de Amerikaan. ‘Zorn zet als componist altijd een ander masker op. Hij behandelt zijn musici als virtuoze solisten. De realiteit kent geen grenzen voor hem. Daarom zijn de tempowisselingen soms moeilijk te volgen. Zappa’s muziek is ook complex, maar zijn composities staan volgens mij iets meer in de realiteit. Je kunt zijn muziek vrij makkelijk relateren aan componisten als Stravinsky of Edgard Varèse. Al blijft het een uitdaging hem juist te spelen.’

John Zorn leerde me dat het perfect verdedigbaar is als artiest open te staan voor zoveel mogelijk stijlen en invloeden, wat iedereen ook mag denken. brad lubman dirigent

Lubman, 56, is een veelgevraagde gast bij de grootse orkesten in Europa en in de VS, zowel symfonische als ensembles voor hedendaagse muziek. Hij werkte al meermaals rond Steve Reich. Zappa en Zorn zijn late roepingen. In zijn jeugd speelden de twee muziekvirtuozen geen rol van betekenis. Zappa was nochtans al een halve legende in de jaren 70, toen Lubman een tiener was. Hij kwam echter pas op het conservatorium met diens muziek in aanraking, niet toevallig toen Zappa zijn experimentele klassieke periode doormaakte, met samenwerkingen met de Franse componist Pierre Boulez.

De eerste muziek van Zappa waarmee Lubman via alerte medestudenten aan het conservatorium kennismaakte, was de extreme drumcompositie ‘The Black Page’, een nachtmerrie voor muzikanten. Hij dook in de rockarchieven, waaruit hij de parels opdiepte die Zappa met zijn band Mothers of Invention maakte. Maar het definitieve keerpunt vormde een klassiek stuk, ‘The Yellow Shark’, een avondvullende twintigdelige suite met klassieke herwerkingen van enkele rocksongs die hij kort voor zijn dood in 1993 schreef voor het Duitse Ensemble Modern. ‘Dat iemand in staat was de spirit van de rock-’n-roll uit de jaren 70 en 80 te koppelen aan de muziektaal van Igor Stravinsky en Pierre Boulez: how amazing was that?’

eerste analoge synthesizer eerste analoge synthesizer Ars Musica laat de luisteraar onbekende instrumenten ontdekken. De Duitse Carolina Eyck (foto) speelt tussen Zorn en Zappa een concerto op een theremin. Dat elektronische muziekinstrument wordt bespeeld door de afstand tussen de handen en twee antennes te variëren. De speler raakt het instrument niet aan. De theremin werd in 1919 uitgevonden door de Rus Léon Theremin.

Lubman was op dat moment dertig en - zelf componist zijnde - eventjes helemaal uitgekeken op de symfonische en romantische muziek die hij volgens de conservatieve smaakpolitie op school briljant moest vinden. Hij stopte met componeren en begon intensief naar hedendaagse componisten te luisteren. Noem het zijn muzikale midlifecrisis. Bij die zoektocht kwam Lubman via abstracte minimalisten als John Adams, Morton Feldmann en Reich ook Zorn op het spoor.

Hij heeft Zorn intussen meermaals ontmoet. Hun eerste ontmoeting, in 2002, beschouwt hij nog steeds als een mijlpaal in zijn leven als dirigent en componist. Hij was net veertig geworden en aangeduid om diens compositie ‘Rituals’ te dirigeren. Zorn kwam langs op de repetitie. ‘Ik vroeg hem hoe hij zichzelf zag: als een jazzsaxofonist of een improvisatiemuzikant? Als een muzikant die alles doet dat hij zelf belangrijk vindt, zei hij. Het was precies wat ik wilde horen: dat het voor jezelf als artiest perfect verdedigbaar is om open te staan voor zo veel mogelijk stijlen en invloeden, wat iedereen ook mag denken.’

Schermvullende weergave Alleskunner John Zorn. ©BELGAIMAGE

Zou hij hen genieën noemen? ‘Ik hou niet van die term. Waren Mozart en Bach genieën? Ik zou eerder zeggen: hoogbegaafde en gecultiveerde allrounders. Dat zijn Zorn en Zappa ook. Is dat hetzelfde? (lacht) Vooruit dan maar: het zijn genieën.’

‘Brussels Philharmonic plays Zorn en Zappa’, op vrijdag 9 november in Bozar in Brussel, is het openingsconcert van Ars Musica.