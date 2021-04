Zwangere Guy hapert in virtuele AB

De virtuele Ancienne Belgique werd maandagavond officieel ingehuldigd met een virtueel concert van Zwangere Guy. Voor alle avatars was dat even wennen, zowel voor de rapper in motioncapturepak op het podium, als voor zijn fans thuis in de zetel.

Zwangere Guy zou normaal eind april drie uitverkochte concerten spelen in de Ancienne Belgique. Die waren vorig jaar al eens uitgesteld. Nu de concerttempel in Brussel de illusie had laten varen om dit voorjaar nog fysieke optredens met publiek te organiseren, kregen de fans een virtueel alternatief in de Nouvelle Belgique.

In navolging van enkele buitenlandse voorbeelden werd de mosterd gehaald in de gamingwereld. Die experimenteert al langer met het onderdompelen van zijn veelal jonge clientèle in een virtuele realiteit.

Het optreden van de Amerikaanse rapper Travis Scott op het populaire online computerspel Fortnite stak eind april 2020 de boel in gang. Een even baanbrekend virtueel optreden van de singer-songwriter John Legend toonde twee maanden later nog beter de mogelijkheden van de motioncapturetechnologie. Die stopt een artiest in een kostuum vol sensoren zodat zijn bewegingen vanop afstand in eender welk virtueel landschap kunnen worden waargenomen.

Ook de superster Lil Nas X hees zich eind vorig jaar als alternatief voor een gewone livestream in een mocapkostuum. Al duurde de set op het gameplatform Roblox maar tien minuten, met meer dan 33 miljoen kijkers bewees de zanger van ‘Old Town Road’ dat er toekomst zat in de technologie.

Schoonheidsfoutjes

Gorik van Oudheusden alias Zwangere Guy toonde zich voor zijn veel kleinschaligere virtuele show vooral opgezet met het feit dat iedereen die ooit een ticket had gekocht voor zijn uitgestelde concertenreeks deze première gratis mocht meebeleven. Maar toen hij zijn motioncapturepak aantrok, wist hij wel degelijk dat hij zijn nek uitstak. Ook AB-directeur Tom Bonte noemde het een experiment dat schoonheidsfoutjes kon en zou bevatten. Maar de concertzaal eiste haar voorbeeldfunctie op en ging in zee met het 3D-bedrijfje Poolpio uit Elsene om de concertzaal na te bouwen.

Een ticket voor de virtuele AB kostte 10 euro. We ontvingen een code waarmee we bij Yabal, een online platform voor virtuele concertervaringen, onze toegang konden claimen. Je computer moest aan enkele technische vereisten voldoen zodat je de virtuele game-omgeving van Yabal kon betreden. De processorsnelheid van onze nochtans slechts enkele jaren oude MacBook Air bleek te laag.

Voor de zekerheid was een YouTube-stream voorzien waarop je het concert integraal kon volgen. Een recent aangekochte laptop raakte gelukkig net op tijd geconfigureerd en even later stonden we - jawel - aan te schuiven voor de toegang tot de gameserver. De beloofde enkele seconden wachten bleken uiteindelijk een tiental minuten.

Maar uiteindelijk stonden we aan de bar van de virtuele AB, waarin we meteen de ronde vorm van de Club-toog herkenden. Lang geleden dat we die nog gezien hadden.

Medeconcertgangers zagen er allesbehalve uit als het doorsneehiphoppubliek, eerder als lenige, in mensenvormen gestoken aliens.

Het kon ons niet eens schelen dat er geen barpersoneel was. Veel tijd voor nostalgie of voor de chips en drankjes uit de supermarkt op onze salontafel was er niet. We moesten ons toetsenbord nog leren bedienen zodat onze avatar, ons virtueel alter ego, zich met de juiste moves kon bewegen richting de grote zaal, want daar weerklonk al de funky DJ-set van het voorprogramma.

Spacy avatars

We hadden al een avatarpak gekozen. Het viel op dat daarbij amper een onderscheid tussen de seksen bestond. Iedereen kon een slank en lang, haast geslachtloos uitziend basislichaam inkleuren en aankleden naar goeddunken, inclusief bizarre hoofddeksels zoals helmen en konijnenoren.

Medeconcertgangers zagen er allesbehalve uit als het doorsneehiphoppubliek, eerder als lenige, in mensenvormen gestoken aliens. Ook de zaal was opvallend leeg. Om te voorkomen dat de game overbelast raakte, was Nouvelle Belgique onderverdeeld in servers annex ruimtes van 40 personen, waardoor we nooit de indruk zouden krijgen ons in een opeengepakte zaal te bevinden. Een technische kwestie dus, die iedereen de ruimte gaf de virtuele omgeving te verkennen.

Chat

Alles liep goed voor ons tot een dik halfuur voor het eigenlijke concert eerst het geluid en de chatfunctie uitvielen, waarna alles vastliep en er niets anders opzat dan opnieuw op te starten en de YouTube-link - ook met chat - te volgen.

Kenny, fix yr servers. Mondige fan via de chatfunctie

Daar werd snel duidelijk dat ook andere concertgangers getroffen waren door capaciteitsproblemen. Na enkele paniekreacties gelezen te hebben, slaagden we er net voor de openingstrack ‘1 uit de 1000’ opnieuw in een server binnen te raken. 'Ik weet nog goed hoe dat ik / Vroeger niets had / Ik was jaloers op / Iedereen die kicks had' klonk het thuis op twee schermen. Op het ene lieten we onze avatar met de spatiebalk wat naar boven stijgen om het podium goed te kunnen zien, op het andere (van onze oudere laptop) liep via YouTube een livestream. Tijdens een fel ‘Kenny’ schrijft een mondige fan op de chat: ‘Kenny, fix yr servers.'

Complicaties

De rapper is er het hart van in dat er technische complicaties zijn, en roept in een poging de problemen te bezweren dat er ook een Guy in 'technolo-Guy' schuilt. Een uurtje en een tiental tracks - veel langer duurt dit experiment niet - probeert hij tegengif te spuien. Zijn avatar, waarvan hij in tegenstelling tot het publiek het formaat kan aanpassen, ziet er beter uit dan het eendimensionale screenshot dat we eerder in de media te zien kregen, zelfs als hij zijn T-shirt uittrekt.

We hadden de toestroom verwacht en ingecalculeerd, maar blijkbaar is er toch iets misgelopen. AB

De apotheose komt er tijdens ‘Beter Leven’ als de concertzaal zich plots op de Grote Markt bevindt en het dak er letterlijk afgaat. Concertgangers grijpen het melancholische nummer aan om op te stijgen en van het zicht op het Brusselse stadhuis te genieten. De virtuele sprong naar andere (buiten)locaties biedt een duidelijke meerwaarde.

Ondertussen doet Zwangere Guy shoot outs naar zijn twee livemuzikanten, die naast hem staan, maar in de huiskamer niet te zien zijn, omdat de investering voorlopig te groot is om ook hen een mocappak aan te meten. Dat is de reden waarom voor nieuwe Nouvelle Belgique-optredens alleen uitgekeken wordt naar soloartiesten.

Maar eerst dringt zich een grondige evaluatie op. ‘Ik ben net in de zaal en het laatste nummer is al bezig!’ lezen we op de chat. Hoorden we dat vroeger tijdens echte liveconcerten ook niet? Van de 1.200 betalende ticketkopers zijn er een kleine 1.000 op de servers geraakt. De rest heeft het concert noodgedwongen gevolgd via YouTube.

'De servers van Yabal zijn net voor het concert gecrasht', reageert de AB. 'We hadden de toestroom verwacht en ingecalculeerd, maar blijkbaar is er toch iets misgelopen. Dit was een van de technische zaken buiten onze controle. We zijn teleurgesteld, want onze technische partner had ons gegarandeerd dat servercapaciteit geen probleem zou zijn.’