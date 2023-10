Ruim veertig jaar nadat Andy McCluskey op het album ‘Enola Gay’ de morele dilemma’s bij een oorlog op een catchy melodie heeft gezet, vindt hij nog altijd dat een dansbaar liedje ergens over mag gaan. Dat blijkt ook op ‘Bauhaus Staircase’, het nieuwe album van zijn synthpopband Orchestral Manoeuvres in the Dark, ook bekend als OMD.