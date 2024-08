Een teasend bericht op sociale media deed fans maandag al dromen, maar nu is het ook bevestigd. Na ruim 15 jaar slaan de kibbelende broers Noel en Liam Gallagher opnieuw de handen in elkaar voor een reeks reünieconcerten van Oasis. Die gaan door in de zomer van 2025 in vijf steden in het Verenigd Koninkrijk en Ierland.