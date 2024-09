De Albanees-Belgische sopraan Ana Naqe schittert vanaf dit weekend bij Opera Ballet Vlaanderen als Cio-Cio-San ofwel Madama Butterfly. Later dit najaar zingt en acteert ze daar ook in 'Barzakh'. Bij De Munt speelt ze de titelrol in 'Bovary'. Hier maakt ze haar persoonlijke balans op.