Op zijn twintigste kwam de Tunesische pianist Wajdi Riahi in België zijn jazzdroom najagen. Bijna strandde hij op een Ardeens perron, maar zijn mix van Arabische en westerse tradities viel in de smaak bij enkele Brusselse zwaargewichten en nu begint Riahi's trio aan een tour door Vlaanderen. 'Straks zijn we weer een andere band.'