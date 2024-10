Max Colombie en de tol van drugs en succes

Max Colombie: 'Ik moest voor ‘Taste’ niet eerst in een fictieve wereld duiken, van een mug een olifant maken of in metaforen beginnen te denken. Mijn eigen verdoofde leven was interessant genoeg.'

Tussen escapistische clubbeats getuigt Max Colombie op ‘Taste’, het nieuwe album van Oscar and the Wolf, over de giftige cocktail van drank en drugs waaraan hij bijna ten onder ging. 'Ik ben mijn fans dankbaar dat ze de weirdo in mij weer op een piëdestal zetten.'

Toen Max Colombie (33) de single ‘Oh Boy’ aankondigde, kwam dat met een lofwoord aan zijn ‘Wolfies’. Zijn fans hadden hem geleerd dat het oké is om niet oké te zijn, zo luidde het. 'Tijdens mijn comebackshow op Pukkelpop twee jaar geleden hebben zij me mee uit de duisternis getrokken', zegt de zanger vlak voor de release van ‘Taste’, het langverwachte vierde album van Oscar and the Wolf.

Terwijl ik mijn weg aan het zoeken was, ben ik zwaar tegen de muur gebotst. Vooral omdat ik mijn onzekerheid wilde maskeren. Max Colombie Oscar and the Wolf

Dat komt er nadat hij mentaal en fysiek uit een diep dal is gekropen. 'Ik had enorm veel schrik om scheef bekeken en gejudged te worden omdat ik enkele maanden eerder een reeks concerten gecanceld had. Maar de steun van de fans was overweldigend. Ik ben hen dankbaar omdat zij de weirdo in mij opnieuw op een piëdestal hebben gezet en zijn blijven praisen.'

Colombie vertelt het terwijl hij onderweg is om nog wat spullen op te pikken voor de pop-upexpo waarmee hij deze week zijn album aankondigde. In hartje Brussel heeft hij er een hippe club voor afgehuurd en gepimpt. 'De fans kunnen er gecureerde content zien uit de clips en het artwork dat ook voor mij veel betekent, zoals mijn spijkerkroon.'

'Somebody Without U', de nieuwste single van Oscar and the Wolf.

Nadat de zanger zijn onzekerheid heeft weggestopt onder steeds meer verdovende middelen symboliseren de beelden zijn heropstanding, die tegelijk authentiek en gestileerd aanvoelt. Colombie blijft een kind van het socialmediatijdperk, dat hij zoals elke naar applaus hengelende popster naar zijn hand tracht te zetten.

Uitvergroting

Ondanks de vroege roep van het podium en een korte carrière als kindster - Colombie nam ooit deel aan Eurosong for Kids - is zijn onzekerheid niet nieuw. 'Ik was altijd al heel verlegen. Omdat ik op school gebullyd werd, heb ik me lang afgevraagd of er iets mis was met mij. Dat heb ik pas van me af kunnen zetten toen ik doorhad dat ik de reden waarom men mij eruit pikte - dat ik een beetje anders was - kon ombuigen naar een kracht.'

Op school drukte de jonge Colombie zich wat artistieker uit dan de rest van de klas. 'Ik werd vooral uitgelachen om mijn kleren. Als tegenreactie ben ik me zo anoniem mogelijk gaan gedragen en kleden. Pas toen ik overgeschakeld was naar een kunstrichting is dat 180 graden gekeerd. Toen was ook de drang om op een podium te staan er opnieuw. Schilderen was me net iets te anoniem. Plots was ik wel goed omringd en heb ik Oscar and the Wolf opgericht. Aanvankelijk zat ik nog achter een piano Bon Iver-achtige indiefolk te spelen, maar al snel snakte ik ernaar om me vrijer te kunnen bewegen. Ik dans heel graag en dat werkte bij de muziek, die elektronischer was geworden.'

De jonge Max Colombie nam ooit deel aan Eurosong for Kids. 'Omdat ik op school gebullyd werd, heb ik me lang afgevraagd of er iets mis was met mij.'

Nog voor de release van debuut ‘Entity’ in 2014 bekende Colombie dat zijn vrienden hem niet meer herkenden in de uitvergroting die ze op het podium te zien kregen. In tempore non suspecto klonk het toen ook: 'Ik vermoed dat sterren als Heath Ledger en Kurt Cobain zich destijds een beetje verloren hebben in die uitvergroting.' De acteur stierf aan een overdosis slaappillen, de Nirvana-zanger schoot zichzelf door het hoofd.

Medicatie, alcohol, cocaïne

Gevraagd of met hem hetzelfde dreigde te gebeuren toen hij vlak voor de zomer van 2022 een aantal concerten moest cancellen als gevolg van angstaanvallen en een depressie, schudt Colombie het hoofd. 'Nee, ik denk dat bij Ledger de methodacting zo zwaar was binnengedrongen dat dat voor een identiteitscrisis zorgde. Bij mij was het vooral de mix van drank en verdovende middelen die me in een neerwaartse spiraal bracht.'

Zijn moeder, die erbij zat toen hij daarover begin februari op VTM Nieuws kwam getuigen, zei over die periode dat haar zoon medicatie nodig had om wakker te worden, alcohol om zich overdag beter te voelen, cocaïne om daarna weer ‘nuchter’ te worden en medicatie om te gaan slapen.

'Ik dronk ook voordat ik het podium op moest omdat ik dacht dat ik alleen zo volledig in mijn performance kon opgaan. Ergens geloof ik dat nog steeds. Maar toen ik enkele maanden later op Pukkelpop mijn show helemaal nuchter afgewerkt had, deed dat zoveel deugd.'

Therapie

Het besef dat hij zonder hulp niet meer uit de vicieuze cirkel zou raken, kwam er bij een show in Londen. 'Iedereen stond me beneden op te wachten, maar ik lag nog in mijn bed. Toen ben ik gaan zeggen dat het echt niet meer lukte, ook fysiek niet, en hebben we beslist om die tournee af te blazen. Ik heb meteen de klik in mijn hoofd gemaakt dat er iets moest veranderen. Met mezelf had ik niet zoveel medelijden, maar nu mijn carrière in gevaar kwam, waren er ook anderen betrokken.'

Colombie ging in therapie en toen hij weer boven water kwam was het verheffende ‘Warrior’ daar de op maat gemaakte soundtrack bij. 'Die song deed een nieuwe wind waaien en heeft me geholpen om door de bomen het bos weer te zien.'

'Warrior' werd het themalied van de Rode Duivels op het WK in 2022. 'Zo kon ik alsnog een beetje een regenboog tekenen in Qatar.'

Het nummer werd dat najaar van 2022 ook het themalied van de Belgische voetbalploeg op het WK in Qatar. 'Terwijl ik voetbal haat. (Lacht) Maar ik voelde me verwant met de spelers, die een grote druk ervaarden omdat het land op hen rekende. Ik werd ook warm van de gedachte dat er een song van een gay persoon door het stadion zou schallen. Op die manier kon ik alsnog een beetje een regenboog tekenen in Qatar. In plaats van het thema af te blokken, opende ik zo de conversatie. In landen als Turkije of Egypte zie ik tijdens mijn optredens wel vaker een lokale community van andersdenkenden opduiken. Ze weten dat ze er gelijkgezinden treffen zonder dat ze dat expliciet hoeven te maken.'

Vroeger schreef ik ‘you’ in mijn liedjes, nu ‘he’. TikTok en Instagram, waar jongens met make-up en nagellak populair zijn, hebben die vooruitgang in de hand gewerkt. Misschien dat de kinderen van gen Z’ers wél zullen zeggen dat ze hopen dat hun kinderen gay zijn? Max Colombie Oscar and the Wolf

Op zijn nieuwe plaat is Colombie zelf wel explicieter geworden. 'Vroeger schreef ik ‘you’ in mijn liedjes, nu ‘he’. TikTok en Instagram, waar jongens met make-up en nagellak populair zijn, hebben die vooruitgang in de hand gewerkt. Misschien dat de kinderen van gen Z’ers wél zullen zeggen dat ze hopen dat hun kinderen gay zijn?'

Drugs en alcohol zijn prominent aanwezig op ‘Taste’. Maar inspelend op de titel concludeert Colombie dat verliefd worden en zichzelf daar helemaal in verliezen voor hem verreweg de gevaarlijkste smaak is van allemaal. 'Ik word er super onzeker en angstig van, ga te veel op mezelf focussen en weer denken dat ik niet goed genoeg ben.'

WhatsAppen met fans

Dat de combinatie van alcohol, drugs en een getormenteerd sterrenbestaan catastrofaal kan aflopen, werd onlangs nogmaals geïllustreerd door de dood van voormalig One Direction-zanger Liam Payne. 'Ik weet niet waarom hij gebruikte, maar zelf heb ik nooit het gevoel gehad dat ik wilde verdwijnen. Ik vond het leven altijd nog interessant genoeg. Terwijl ik mijn weg aan het zoeken was, ben ik zwaar tegen de muur gebotst. Maar vooral omdat ik mijn onzekerheid wilde maskeren, niet omdat ik alleen maar ongelukkig was.'

Colombie’s ontboezemingen switchen muzikaal tussen de extatische roes van de dansvloer en de afterparty, de vrijpartij en/of de kater achteraf. Ongegeneerde flirts met eurodance en autotune-effecten enteren de vertrouwde, meer kunstzinnige r&b-grooves, de larger than life refreinen en de hedonistische bespiegelingen.

'Soms worden de problemen weg gedanst op xtc, dan weer trekt iedereen zich terug op zijn kamer om coke te snuiven. Al die situaties en wat ze met me deden, lagen voor het grijpen. Ik moest voor ‘Taste’ niet eerst in een fictieve wereld duiken, van een mug een olifant maken of in metaforen beginnen denken. Mijn eigen verdoofde leven was interessant genoeg.'

Colombie maakt zich sterk dat het niet opnieuw zal mislopen. 'Ik sta nu heel anders in het leven, heb ook geleerd om zaken minder te overdenken.'

'Ik was veel liever artiest geweest in een tijd zonder social media,' klinkt het tot slot enigszins verrassend. 'Toen bleef alles lang een mysterie en kon je nog niet bij artiesten binnengluren. Ik erger me dood aan de algoritmes, maar kan er ook niet aan weerstaan. Net nog ben ik een WhatsApp-groep begonnen met mijn grootste fans. Toen ik gisteren samen met de kat in mijn keuken aan het dansen was, wilde ik dat moment meteen met hen delen, en dat kan dan ook gewoon. Dan is het net alsof ze echte vrienden zijn.'