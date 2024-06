Zestien jaar na de laatste studioplaat van Portishead bracht de enigmatische Beth Gibbons haar solodebuut uit. Uit de schijnwerpers kon ze het mysterie lang intact houden, maar op ‘Lives Outgrown’, dat ze donderdag voorstelt in Brussel, is ze opvallend open over hoe ze het voorbije decennium worstelde met het leven en verlies.