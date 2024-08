Portland-frontman Jente Pironet: 'Na mijn lange afwezigheid had ik veel schrik voor mijn comeback'

Enkele dagen na het optreden van Portland vorig jaar op Rock Werchter ontdekten artsen een tumor in de hersenen van frontman Jente Pironet, maar deze festivalzomer is de zanger weer van de partij. Op recente controlescans lijkt de kanker verdwenen, maar de mentale terugslag is verraderlijk. 'Ik heb veel fomo en word elke ochtend badend in het zweet wakker.'