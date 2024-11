Noelle Vanhelsuwé, manager van wijlen Luc De Vos: 'Hij was moeilijk te doorgronden, maar niet zo moeilijk te managen'

Tien jaar na de dood van Luc De Vos en een week voor het huldeconcert in de Lotto Arena blikt Gorki-manager Noelle Vanhelsuwé terug op het leven van de allemansvriend. Die zong zich met een rist klassiekers in het Vlaamse collectieve geheugen. 'Luc was lachen, gieren, brullen, maar confrontaties ging hij altijd uit de weg.'