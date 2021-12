The Boss casht met muzikale erfenis

De Amerikaan Bruce Springsteen heeft de rechten op zijn volledige muziekcatalogus verkocht aan de platenmaatschappij Sony Music Entertainment. Het gaat om de lucratiefste verkoop van muziekrechten ooit.

Eens The Boss, altijd The Boss. Na bijna een halve eeuw in de muziekindustrie heeft de Amerikaanse rockzanger, gitarist en tekstschrijver Bruce Springsteen nog maar eens iedereen het nakijken gegeven. Volgens het Amerikaanse magazine Billboard heeft hij voor een recordbedrag van 'meer dan 500 miljoen dollar' de rechten op zijn volledige muziekcatalogus verkocht aan Sony Music Entertainment, de platenmaatschappij boven Columbia Records, waar hij al heel zijn carrière bij zit.

Met de verkoop van zijn muziek en liedjesteksten tekent Springsteen voor de recentste en lucratiefste verkoop van muziekrechten tot nu toe. Eerder besloten ook Bob Dylan, Neil Young, Paul Simon, Shakira en Stevie Nicks (een deel van) hun muzikale erfenis te verkopen om hun pensioen veilig te stellen en hun erfgenamen te ontlasten. Nu bijna iedereen muziek streamt, en muzikanten iedere keer dat hun nummer afgespeeld wordt de kassa horen rinkelen, is de verkoop van muziekrechten een profijtelijke business geworden.

Dat Springsteen zo'n hoge prijs voor zijn repertoire heeft gekregen, hoeft niet te verbazen. De 72-jarige rockster staat bekend als een gehaaide zakenman en onderhandelaar, die tot 2017 zijn auteursrechten stevig in eigen handen hield. Nadien liet hij ze beheren door Universal. Met een nettovermogen dat op een half miljard dollar wordt geschat en een jaarlijks inkomen van om en bij 80 miljoen dollar is hij al lang niet meer de arbeidersjongen uit New Jersey die moeilijk met zijn vader overweg kon.

Cafécircuit

Het pad om daar te raken was evenwel niet bochtenvrij. Springsteen begon zijn carrière in het cafécircuit in Asbury Park, een kuststad ergens tussen New York en Philadelphia. Daar construeerde hij ook zijn legendarische E Street Band en kreeg hij voor het eerst de bijnaam The Boss, omdat hij het geld ophaalde en eerlijk verdeelde.

In 1972 werd hij ontdekt door de talentenscout John Hammond, die eerder ook Bob Dylans carrière lanceerde. Er volgden twee platen - 'Greetings from Asbury Park, NJ' (1973) en 'The Wild, the Innocent, and the E Street Shuffle' (1973) - die goede kritieken kregen, maar onopgemerkt bleven.

Met mijn stem zal ik nooit prijzen winnen en mijn gitaarbegeleiding is rudimentair, dus moest het altijd al van mijn nummers komen. Zij leveren het vuurwerk. Bruce Springsteen Rockster

De langverwachte doorbraak kwam er met 'Born To Run' (1975), het statuut van wereldster tien jaar later, met 'Born in the USA' (1984), nog altijd een van de best verkochte albums ooit. Na een carrière van vijftig jaar staat de teller op 20 studioalbums, waarvan wereldwijd 150 miljoen werden verkocht, en tientallen bekroningen. Springsteen is de enige artiest ter wereld die in elk van de voorbije vijf decennia minstens één album in de top vijf had staan.

Ook buiten de studio toonde Springsteen dat hij een beest is. Zijn concerten zijn legendarisch. Daarnaast aarzelt hij niet om zijn gedacht te zeggen over de stand van het land, niet alleen in zijn nummers, maar ook in de politiek. Zo steunde hij de campagnes van de Democratische presidenten Barack Obama en Joe Biden.