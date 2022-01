Woodstock-organisator en Soulsister-manager overleden

Het legendarische Woodstock-festival vond plaats van 15 tot en met 18 augustus 1969 op een enorm weiland in het Amerikaanse plaatsje Bethel in de staat New York. Het festival, met als thema 3 Days of Peace & Music, werd vernoemd naar de gelijknamige plaats die gold als het centrum van de hippiecultuur. Vrijwel alle grote artiesten en bands van die tijd beklommen het podium. Zo kwamen onder meer Jimi Hendrix, Grateful Dead, Janis Joplin, Creedence Clearwater Revival, The Who, Joe Cocker en Santana langs.

Soulsister

Lang was ook manager van Joe Cocker én van de Vlaamse band Leyers, Michiels en Soulsister. Onder zijn impuls nam Soulsister die groepsnaam aan. In Vlaanderen trok Johan P. Berckmans aan de touwtjes van de groep. Soulsister scoorde enkele internationale hits zoals 'Tell me what it takes' en 'The way to your heart'.