Artiesten aan Jambon: 'We zitten niet in ivoren toren'

Een 400-tal Vlaamse artiesten - van Koen Wauters tot Stefan Hertmans - tonen zich in een open brief aan minister-president Jan Jambon bezorgd over de geplande besparingen in de cultuursector.

In een open brief aan Vlaams minister-president Jan Jambon en zijn drie viceminister-presidenten kaart een breed scala aan Vlaamse artiesten de besparingen in de cultuursector van de nieuwe Vlaamse regering aan. Het 400-tal ondertekenaars benadrukt dat ze niet in een ivoren toren wonen. Niemand is gebaat met cultuur die enkel een elite dient, klinkt het in de brief die ondertekend werd door artiesten als Koen Wauters, Bart Peeters, Selah Sue, Daan Stuyven en Niels Destadsbader, maar ook schrijver Stefan Hertmans, choreograaf Wim Vandekeybus en acteurs Michael Pas en Barbara Sarafian.

De totaalsom van onze verscheidenheid en diversiteit is wat de Vlaamse identiteit van onze sector zo sterk en boeiend maakt.

Eerder deze maand raakte bekend dat de Vlaamse regering bespaart in de cultuursector. In de werkingssubsidies komt er een generieke besparing van 6 procent, met uitzonderingen voor de zeven erkende kunstinstellingen (Vooruit, deSingel, AB, Opera Ballet Vlaanderen, Antwerp Symphony Orchestra, Brussels Philharmonic en Concertgebouw Brugge). Voor hen wordt de besparing tot 3 procent beperkt. De projectsubsidies zakken dan weer fors: met ongeveer 60 procent, van 8,47 miljoen euro dit jaar naar 3,39 miljoen euro in 2020.

Polarisatie

De artiesten zijn in de open brief, die onder meer op de VRT-nieuwssite te lezen is, bezorgd over de 'groeiende vorm van polarisatie' in de samenleving. Daarbij speelt ook een 'een toenemende perceptie dat mensen die werkzaam zijn in de creatieve sector als het ware buiten de samenleving staan, en daardoor weggezet worden als elitair, wonend in een ivoren toren'. De sector put daarentegen uit de brede lagen van de samenleving. 'We zijn een amalgaam van mensen die emoties benoemen (in muziek, dans, beeld, woord)...', luidt het.

Niemand is gebaat met cultuur die enkel toegankelijk is voor een elite.

'De totaalsom van onze verscheidenheid en diversiteit is wat de Vlaamse identiteit van onze sector zo sterk en boeiend maakt: cultuur gaat van Clouseau tot Wim Henderickx, van Wim Vandekeybus tot 'Sterren op de dansvloer', van 'The Broken Circle Breakdown' tot 'FC De Kampioenen'. Cultuur wordt wel eens verward met kunst, maar u bent dan ook minister van Cultuur, en daarvan is kunst slechts een onderdeel', vervolgen ze.

De sector versterkt de sociale samenhang in de samenleving, klinkt het ook. 'Er moet in de cinemazaal, het theater, de concertzaal, kortom in alle zalen waar kunst en cultuur elkaar vinden, plaats zijn voor iedereen. Niemand is gebaat met cultuur die enkel toegankelijk is voor een elite, samen willen we werken aan een inclusief verhaal.'

Droogleggerij